Punjab OPD List: अस्पतालों में वीरवार को कौन-से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध, जारी हुआ ओपीडी का शेड्यूल

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के प्रमुख सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में वीरवार 21 अक्टूबर को विभिन्न विशेषज्ञ विभागों की ओपीडी सेवाए दी जाएंगी। अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल, जालंधर के पिम्स, लुधियाना के डीएमसी, पटियाला के रजिंदरा अस्पताल और बठिंडा के एम्स में मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।

लुधियाना, दयानंद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक जालंधर, पिम्स (PIMS) समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक