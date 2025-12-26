नगर निगम की जनरल हाउस की मीटिंग शुरू, इस मांग को लेकर विपक्ष ने किया जमकर हंगामा

नगर निगम की जनरल हाउस की बैठक मेयर इंदरजीत कौर की अध्यक्षता में शुरू हुई। बैठक की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। बाद में मृतक काउंसलर की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा गया। इसके अलावा चार साहिबजादों को याद में मौन रखा गया। इसके बाद

नगर निगम की जनरल हाउस की मीटिंग शुरू ,पहले जीरो आवर रखने के लिए किया हंगामा

मेयर ने एजेंडा पढ़ने की बात कही, जिस पर विपक्षी पार्षदों ने पहले जीरो ऑवर रखने की मांग उठाई। इस पर बहस हो गए। सत्ता पक्ष पहले एजेंडा पढ़ने की बात पर आड़ा रहा।

इस दौरान विधायक दलजीत सिंह ग्रेवाल, अशोक पाराशर और मदन लाल बग्गा ने अपनी बात रखी। हाउस में डिप्टी मेयर प्रिंस जोहर और सीनियर डिप्टी मेयर राकेश प्राशर भी मौजूद रहे। वही भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल के पार्षद शामिल है। फिलहाल एजेंडा पढ़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है।