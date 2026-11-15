लुधियाना: चॉकलेट में नशीला पदार्थ मिलाकर 13 वर्षीय भांजी से दुष्कर्म, आरोपी मामा पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में 13 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि उसके मामा मोहम्मद कैफ ने चाकलेट में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे खिलाया और बच्ची के बेसुध होने पर उसके साथ दुष्कर्म किया।

वारदात के बाद बच्ची डर के कारण चुप रही। दिल्ली लौटने पर उसने परिजनों को घटना बताई। पुलिस शिकायत के अनुसार, बच्ची मई 2026 में अपने परिवार के साथ दिल्ली से अपनी सौतेली मां के मायके ग्यासपुरा आई थी। इसी दौरान सौतेली मां के भाई कैफ ने उसे चाॅकलेट दी।