लुधियाना में कारोबारी की कोठी में पंखे से लटकी मिली युवती, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, लुधियाना। साउथ सिटी के एक प्रतिष्ठित कारोबारी की कोठी में काम करने वाली युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना मंगलवार की रात सामने आई, जब सिक्योरिटी गार्ड ने उसके कमरे में जाकर देखा। कारोबारी के परिवार ने युवती को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मृतका की पहचान 20 वर्षीय पम्मी के रूप में हुई है।

थाना सराभा नगर की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पम्मी ने सातवीं कक्षा तक पढ़ाई की थी और उसके परिवार में दो बहनें और एक भाई है। उनका निवास प्रेम नगर के इलाके में है। चौकी रघुनाथ एन्क्लेव के इंचार्ज अश्वनी कुमार ने बताया कि परिवार के बयान लिए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चलेगा।