लुधियाना में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एंटी खालिस्तानी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय प्रचारक समेत 8 काबू

संवाद सूत्र, खन्ना। दोराहा पुलिस ने एक बड़े हेरोइन तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में अब तक आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। हाल की कार्रवाई में लुधियाना के हरसिमरत सिंह मंड, जो एंटी खालिस्तानी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय प्रचारक हैं, के अलावा खन्ना के खटीका चौक निवासी महंत कश्मीर गिरी, सुंदर सिटी के दिनकर कालिया, मीट मार्केट के गुलशन और उसके भाई विक्की को भी काबू किया है।

इनके पास से 80 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपितों को कोर्ट में पेश कर दो दिन की रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड के दौरान पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और सप्लाई नेटवर्क का पता लगाया जाएगा।