लुधियाना में राहगीर को लूटने के चक्कर में धरे गए बदमाश, दुकानदारों ने एक आरोपी को खंभे से बांधकर पीटा; दूसरा फरार

लुधियाना के चंडीगढ़ रोड सब्जी मंडी में दो बाइक सवार बदमाशों ने एक राहगीर को लूटने की कोशिश की। दुकानदारों ने एक बदमाश को पकड़ लिया और खंभे से बांधकर उसकी पिटाई की जबकि दूसरा भाग गया। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश से पूछताछ शुरू कर दी है और फरार आरोपी की तलाश जारी है।

संवाद सहयोगी, लुधियाना। चंडीगढ रोड सब्जी मंडी में राहगीर को घेरकर लूटपाट कर रहे एक बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया जबकि उसका साथी लोगों का धक्का देकर फरार हो गया। सब्जी मंडी में मौजूद लोगों व दुकानदारों ने बदमाश को एक खंभे से बांधकर उनकी जमकर धुनाई करनी शुरू कर दी। बदमाश लोगों से छोड़ने की मिन्नते करता नजर आ रहा था।

लेकिन लोगों ने उसकी पीटाई करने के बाद उसे थाना डिवीजन नंबर सात पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना की वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। उधर, जांच अधिकारी एएसआई मलकीत सिंह ने बताया कि सब्जी मंडी में यह दोनों बदमाश राहगीर से मोबाइल लूट रहे थे। मौके से दातर व मोबाइल के साथ मेहरबान निवासी मनजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि उसके फरार साथी का नाम रवि है। दोनों आरोपितों पर केस दर्ज करके पूछताछ की जा रही है।

सब्जी विक्रेता संतोष ने बताया कि मंगलवार तड़के एक व्यक्ति चंडीगढ रोड पर आटो से उतरा और पैदल ही अपने घर संजय गांधी कालोनी की ओर जाने लगा। सब्जी मंडी में उसे बाइक सवार दो बदमाशों ने घेर लिया और तेजधार हथियार दिखाकर उससे नकदी और मोबाइल छीनने लगे। तेजधार हथियार देखकर राहगीर शोर मचाने लगा।