लुधियाना के गांधी नगर में कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक
लुधियाना के गांधी नगर स्थित अकालगढ़ मार्केट में प्रधान मनप्रीत सिंह बंटी की कपड़े की दुकान में सुबह भीषण आग लग गई। सिक्योरिटी गार्ड ने आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। गांधी नगर स्थित अकालगढ़ मार्केट के प्रधान मनप्रीत सिंह बंटी की कपड़ों की दो मंजिला दुकान में सोमवार को भीषण आग लग गई। आग सुबह छह बजे लगी, जिससे लाखों रुपये का नुकसान हो गया। मार्केट के सिक्योरिटी गार्ड की गश्त करने के दौरान आग का पता चला।
गार्ड ने तुरंत दुकान के मालिक व गांधी नगर मार्केट के अन्य दुकानदारों को जानकारी दी। उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुलाया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड पहुंची और आग बुझाना शुरू किया। फायर ब्रिगेड ने तीन घंटे बाद आग पर काबू पाया।
हालांकि, तब तक दुकान में रखा सामान राख हो गया था। बता दें कि मनप्रीत सिंह क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल के चाचा ससुर हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, वैसे शार्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है।
गांधी नगर मार्केट में गलियां बहुत संकरी हैं, ऐसे में आगजनी की घटना में यहां पर आग बुझाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मार्केट के दुकानदार अनुज बहल ने बताया कि सुबह सिक्योरिटी गार्ड ने समय रहते सूचना दे दी। अगर समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आसपास की दुकानों को भी नुकसान हो सकता था।
