Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सोशल मीडिया पर विवाद ने लिया खतरनाक मोड़, लुधियाना के शक्ति नगर में गैंगवार; ताबड़तोड़ चली गोलियां

    By Gagandeep Rattan Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:25 AM (IST)

    लुधियाना के टिब्बा इलाके के शक्ति नगर में शनिवार रात दो गुटों में हिंसक झड़प हुई। सोशल मीडिया पर चुनौती के बाद हुई इस घटना में 22 वर्षीय बलराज चौहान क ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    लुधियाना के टिब्बा इलाके के शक्ति नगर में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के टिब्बा इलाके के शक्ति नगर में शनिवार देर रात दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान एक गुट ने फायरिंग कर दी, जिसमें 22 वर्षीय युवक बलराज चौहान गोली लगने से घायल हो गया। घायल युवक को गंभीर हालत में सीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

    पुलिस के अनुसार, दोनों गुटों के बीच पहले से रंजिश चल रही थी और वे अक्सर इंटरनेट मीडिया पर एक-दूसरे को चुनौती देते रहते थे। शनिवार रात भी दोनों गुटों ने इंस्टाग्राम पर आमने-सामने होने की चुनौती दी और शक्ति नगर में मिलने का निर्णय लिया। घटना की सूचना पुलिस को आसपास के लोगों ने दी, जिन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी।

    सूचना मिलते ही टिब्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि दोनों गुटों के युवक तेजधार हथियारों से लैस थे, जबकि एक गुट के पास अवैध हथियार, यानी पिस्तौल भी थी। टिब्बा थाना के एसएचओ सब-इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह ने बताया कि शनिवार रात दोनों गुटों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। इस दौरान एक युवक ने फायरिंग कर दी, जिससे बलराज की पीठ में गोली लग गई।

    पुलिस ने बताया कि बलराज अपने साथियों के साथ मौके पर मौजूद था और उनके पास भी तेजधार हथियार थे। जांच में यह सामने आया है कि इससे पहले भी दोनों गुटों के बीच मारपीट हो चुकी है और इंटरनेअ मीडिया के जरिए एक-दूसरे को चुनौती देना आम बात बन चुकी थी। शनिवार को भी इसी वजह से यह वारदात हुई।

    पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपितों काका, विषु और चाइना की पहचान कर ली है। पुलिस के अनुसार, आरोपित काका पर पहले भी फायरिंग का मामला दर्ज है। आशंका जताई जा रही है कि इस घटना में शामिल अन्य आरोपितों का भी आपराधिक रिकार्ड हो सकता है, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस दोनों गुटों के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी में है।