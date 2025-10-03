Ludhiana Crime: टिफिन को लेकर हुई बहस में युवक की गोली मारकर हत्या, दोस्त घायल

लुधियाना के जमालपुर इलाके में टिफिन को लेकर पड़ोसी से बहस के बाद एक युवक हिमांशु की गोली मारकर हत्या कर दी गई जबकि उसका दोस्त रवि घायल हो गया। पुलिस ने हिमांशु के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रवि का इलाज चल रहा है। हिमांशु उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और लुधियाना में नौकरी करता था।

जागरण संवाददाता, लुधियाना। जमालपुर इलाके में पड़ोसी के साथ टिफिन मंगवाने को लेकर हुई बहस के बाद युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। उसका दोस्त भी घायल हो गया। गोली की आवाज सुनकर इकट्ठा हुए लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद थाना जमालपुर की पुलिस मौके पर पहुंची।

पुलिस ने 19 वर्षीय हिमांशु के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया है, जबकि उसके दोस्त रवि का इलाज चल रहा है। हिमांशु की भाभी पूनम ने बताया कि वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ के गांव सुर्रियां के रहने वाले हैं और लुधियाना में रामनगर स्थित गली नंबर नौ में रहते हैं। हिमांशु के तीन भाई और दो बहने हैं।