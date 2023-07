Ludhiana News: एलिवेटेड रोड पर क्रेटा कार ने दो गाड़ियों को मारी टक्कर, फिर दूर जाकर पलटी; आधा दर्जन लोग घायल

लुधियाना में शनिवार सुबह-सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। एक अनियंत्रित तेज रफ्तार क्रेटा कार ने दो गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि गाड़ियों के परखच्चे उड़े गए। वहीं क्रेटा कार भी दूर जाकर पलट गई। इस हादसे में आधा दर्जन के करीब लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में दाखिल करवा दिया है।

एलिवेटेड रोड पर क्रेटा कार ने दो गाड़ियों को मारी टक्कर, फिर दूर जाकर पलटी; आधा दर्जन लोग घायल

लुधियाना, जागरण संवाददाता। Ludhiana Accident लुधियाना से फिरोजपुर ओर जाने वाले एलिवेटेड रोड पर शनिवार को क्रेटा कार ने तीन गाड़ियों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद क्रेटा कार भी कुछ दूरी पर जाकर पलट गई। हादसे में गाड़ियों का काफी नुकसान हुआ है, जबकि जानी नुकसान से बचाव रहा है। क्रेटा कार को मुल्लांपुर दाखा का एक युवक चला रहा था। घटनास्थल से आधा दर्जन लोगों को अलग-अलग अस्पतालों में दाखिल करवाया गया है। घायलों की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। थाना सराभा नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर बलवीर सिंह का कहना है कि अभी किसी भी गाड़ी में सवार लोगों की पहचान नहीं हुई है।

