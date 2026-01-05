लुधियाना में कबड्डी खिलाड़ी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, झगड़े के बाद दोस्त ने ही उतारा मौत के घाट

संवाद सहयोगी, जगराओं (लुधियाना)। कबड्डी खिलाड़ी गगनदीप सिंह उर्फ गगने (36 वर्ष ) की आज दोपहर करीब 2 बजे गांव मानूके में गांव की अनाज मंडी में हुए झगड़े में गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने वाला मृतक का दोस्त भी था।

कुछ दिन पहले हुई आपसी रंजिश के चलते उसने 8-9 साथियों को लेकर अनाज मंडी में खड़े अपने ही दोस्त गगनदीप सिंह उर्फ गगने की गोली मारकर हत्या कर दी और बाद में हथियारों सहित मौके से फरार हो गया।

दोस्त के लिए लिया स्टैंड रविवार रात बूटा सिंह का एकम सिंह (जो गगनदीप का दोस्त भी था और उसके साथ कबड्डी खेलता था) से झगड़ा हो गया था। जिसे बूटा सिंह और उसके साथियों ने बुरी तरह पीटा। जब गगनदीप सिंह ने अपने दोस्त बूटा सिंह से इस बात का विरोध किया तो वह उससे भी बहस करने लगा और एकम का साथ देने से नाराज होकर उसे भी देख लेने की धमकी दी। जिसके चलते गगनदीप सिंह ने अपने दोस्त एकम सिंह (कबड्डी खिलाड़ी) के लिए स्टैंड ले गया।

दोनों पक्षों ने तय किया था समय मृतक गगनदीप सिंह के भांजे जसकरण सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव के ही रहने वाले बूटा सिंह (जो जसकरण का दोस्त था) से किसी बात पर बहस हो गई थी। यह बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे से मिलने के बहाने गांव की अनाज मंडी में समय तय कर लिया।

उसके बाद आज दोपहर जब जसकरण सिंह वहां पहुंचा तो दूसरी तरफ से बूटा सिंह उर्फ मोटा अपने साथ मोटरसाइकिल और होंडा सिटी कार में 8-9 आदमी लेकर आया और आते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझ पर भी फायरिंग की लेकिन मैं एक तरफ हटकर अपना बचाव कर पाया। गोली लगने से गगनदीप सिंह मौके पर ही गिर गया। उन्हें इलाज के लिए जगराओं के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।