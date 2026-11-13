'ऑल इज वेल' के दावों के बीच दूसरे दिन भी साइकिल यात्रा से दूर रहे राजा वड़िंग, लुधियाना पहुंचे चरणजीत चन्नी

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की ओर से 'जवानी संभाल यात्रा, पंजाब मंगदा इंसाफ' के तहत निकाली जा रही साइकिल यात्रा शुक्रवार को लुधियाना पहुंची। यात्रा में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु, विक्रमजीत सिंह बाजवा सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए।

हालांकि लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग दूसरे दिन भी नजर नहीं आए। दूसरे दिन भी उनके यात्रा से नदारद रहने पर कई सवाल भी उठे हैं। लगातार दूसरे दिन गैर-मौजूदगी के बाद पंजाब कांग्रेस में सब ठीक के दावों पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि सूचना है कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग अपने व्यस्त शेड्यूल के कारण शहर से बाहर हैं।