पंजाब महिला अकाली दल में हुआ बड़ा संगठनात्मक फेरबदल, 60 से अधिक महिलाओं को मिली जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने महिला अकाली दल के ऑर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर की पहली लिस्ट जारी की। ये लिस्ट महिला अकाली दल की प्रधान बीबी हरगोबिंद कौर से सलाह-मशविरा करने के बाद जारी की गई है। आज पार्टी मुख्यालय ने इस बारे में जानकारी साझा की गई है।

पार्टी के सीनियर वाइस प्रधान और सेक्रेटरी डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि महिला अकाली दल के ऑर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर की पहली लिस्ट आज जारी की जा रही है जिसमें मेहनती, अनुभवी और लंबे समय से जुड़ी महिलाओं को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग पदों पर नियुक्तियां की गई हैं।

जिन महिलाओं को अकाली दल का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, उनमें बीबी कंचनप्रीत कौर तरनतारन, बीबी रमनदीप कौर शेरों खडूर साहिब, बीबी परमजीत कौर विर्क संगरूर, बीबी तजिंदर कौर संधू लुधियाना, बीबी कश्मीर कौर गुरु हरसहाय, बीबी शरणजीत कौर जिंदर गुरदासपुर, बीबी किरणदीप कौर कादियान लुधियाना, बीबी दविंदर कौर खालसा बठिंडा, बीबी पालो कौर मलौट और बीबी अमरजीत कौर पंजग्रायन शामिल हैं।