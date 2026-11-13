पंजाब में बिजली बिल बकायेदारों को राहत, 31 मार्च तक का ब्याज और जुर्माना माफ; OTS से 24.86 लाख उपभोक्ताओं को लाभ

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने बकाया बिजली बिलों के निपटारे के लिए विशेष योजना का एलान किया है। इस फैसले के तहत कुल 2516 करोड़ रुपये के बकाया में से 518 करोड़ रुपये की राशि माफ की जाएगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल 31 मार्च 2026 तक बकाया था, उनका पूरा जुर्माना और ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इससे प्रदेश के लगभग 24 लाख 86 हजार उपभोक्ताओं को सीधा वित्तीय लाभ पहुंचेगा। इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (OTS) का मुख्य उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत देना है जो भारी जुर्माने और ब्याज के कारण अपना पुराना बिल नहीं भर पा रहे थे।