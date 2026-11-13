Punjab Weather: आज दो जिलों में बारिश के आसार बने, प्रदूषण ने घोंटी सांसें, बठिंडा में AQI 328 दर्ज

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर आज भी पंजाब में देखने को मिलेगा। आज भी कुछ जिलों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। वीरवार को कुछ जिलों में बादल छाए रहे, इसके बावजूद राज्य के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। राज्य में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा हुआ देखने को मिला है। राज्य के बठिंडा में हालात चिंताजनक बने हुए हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार राज्य का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। ऐसा हीट लॉक स्थिति बनने के बाद हो रहा है। वीरवार सर्वाधिक तापमान बठिंडा में 33.1 डिग्री दर्ज किया गया है।