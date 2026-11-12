दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए MP अमृतपाल ने मांगी अंतरिम जमानत, अदालत ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, अमृतसर। डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह खालसा ने अपनी दादी माता चरण कौर के अंतिम संस्कार और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। अमृतपाल सिंह के साथ हरजीत सिंह और सुखमनदीप सिंह को भी मानवीय आधार पर राहत देने की मांग की गई है।

तीनों की अंतरिम जमानत याचिका पर वीरवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने पंजाब सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए सुनवाई 13 नवंबर तक स्थगित कर दी। यह भी पढ़ें- 'किसे नियुक्त कर रहे मुख्य चुनाव आयुक्त...', SGPC चुनाव पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब 14 नवंबर को किया जाना है अंतिम संस्कार एडवोकेट कर्मवीर सिंह ने बताया कि चरण कौर का पारिवारिक और धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार 14 नवंबर को अंतिम संस्कार किया जाना है। 15 नवंबर को अस्थियां जल प्रवाह करने और श्री अखंड पाठ साहिब के आरंभ का कार्यक्रम है, जबकि 17 नवंबर को श्री अखंड पाठ साहिब का भोग और अंतिम अरदास होगी। इसी कारण तीनों को 14 से 17 नवंबर तक अंतरिम जमानत देने की मांग अदालत के समक्ष रखी गई है।