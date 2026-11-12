'किसे नियुक्त कर रहे मुख्य चुनाव आयुक्त...', SGPC चुनाव पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के चुनाव का इंतजार कर रहे मतदाताओं के लिए फिलहाल राहत की उम्मीद एक बार फिर टल गई है। चुनाव कराने की दिशा में सबसे अहम जिम्मेदारी निभाने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है।

हाईकोर्ट ने केंद्र से स्पष्ट रूप से पूछा है कि एसजीपीसी चुनाव कराने के लिए किस व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जा रहा है? मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा। इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी, लेकिन केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई से पहले नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, एसजीपीसी चुनाव के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसएस सारों को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का सवाल खड़ा हो गया। इसके बाद हाईकोर्ट में मांग उठाई गई कि चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।