Punjab Mandi Rates: सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट जारी, मंडियों में आटा-दाल के दामों में दिखी हलचल

खन्ना राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट) 215

राइसब्रान (अखाद्य) 213

खल सरसों 3800 (प्रति क्विंटल)

डीओसी राइसब्रान (बैच सफेद / कंटीन्यूअस) 2000

सरसों (टन) 31000

सूरजमुखी (टन) 30000

गेहूं 2750 / 2800

आटा (50 किलो) 1550 / 1560

मैदा 1655 / 1660

चोकर (45 किग्रा) 1240

चोकर (30 किग्रा) 830

सूजी (50 किलो) 1680 / 1690

मक्की बिहार 3100 / 3125

लुधियाना राजमां चित्रा 11600 / 14800

अरहर दाल 13500 / 14600

उड़द साबुत 11700 / 12900

उड़द धोया 12000 / 12500

उड़द छिलका 11600 / 13100

दाल मसूर 7500 / 11500

चना दाल 9100 / 9400

एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.) 3560

काबली चना 8700 / 13100

मूंग साबुत 9600 / 11000

मूंग धोया 10500 / 12800

चावल डीबी सेला 9800 / 9900

शरबती स्टीम 7600 / 7800

चावल 1121 सेला 10300 / 10400

तेल: बिनौला 15800

तेल: चावल 14000

तेल: सरसों 18900 / 19000

खल: सरसों 3850 / 3950

खल: बिनौला 4600 / 4700

डीओसी: मूंगफली 36500

जीरा 29000 / 34800

धनिया 18700 / 21600

हल्दी 25000 / 29000

केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी) 250 / 260

अमृतसर चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 11500 / 11600

चावल: बासमती (1121 नं.) सेला 10400 / 10600

चावल: शरबती सेला 6700 / 6900

चावल: शरबती स्टीम 7700 / 7800

चावल: (1509) सेला 8400 / 8500

धान: शरबती 3600 / 3700

धान: बासमती 1121 5800 / 6000

धान: (1509) 4500 / 4600

धान: पीआर-11 चावल 6800 / 6900

देशी चना 8800 / 8900

चना दाल 9200 / 9500

गुड़ (देशी पंजाब) 5700 / 5800

शक्कर देशी 5550 / 5600

बूरा खांड 5600 / 5700

जालंधर गेहूं दड़ा 2780 / 2800

चावल परमल कच्चा 4000 / 4100

चावल परमल सेला 3900 / 4000

मक्की बिहार 3100 / 3150

मक्की एमपी 2950 / 3000

दाल उड़द छिलका 11600 / 13000

चना देशी छना 9000 / 9100

दाल चना 9300 / 9500

काबली चना 9900 / 14000

राजमां चित्रा (पुणे) 11700 / 13500

राजमां चित्रा (चीन) 14300 / 14900

राजमां चित्रा (शर्मिली) 10300 / 10600

जीरा 28400 / 32500

धनिया 18000 / 23000

लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) 17500 / 18500

लालमिर्च तेजा 26000 / 29800

हल्दी इरोड गठ्ठा 24900 / 25000

हल्दी निजामाबाद 26000 / 28300

काजू (320 नं.) (प्रति किलो) 1020 / 1040

काजू (210 नं.) (प्रति किलो) 1080 / 1120

काजू (240 नं.) (प्रति किलो) 1050 / 1060

काजू (180 नं.) (प्रति किलो) 1170 / 1180

मखाना (प्रति किलो) 825 / 1300

गोला (प्रति क्विंटल) 43000 / 48000

बठिंडा रुई: जे-34 पंजाब (प्रति मन) 6650 / 6675

रुई: हरियाणा (प्रति मन) 6600 / 6630

रुई: राजस्थान (प्रति मन) 6650 / 6700

बिनौला 4500 / 4600

नरमा कपास नई 8600 / 9000

खल बिनौला (प्रति क्विं.) 4350 / 4400

सरसों खल (प्रति क्विं.) 3850 / 3950

गेहूं चोकर (29 किलो) 720