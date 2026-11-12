Punjab Mandi Rates: सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट जारी, मंडियों में आटा-दाल के दामों में दिखी हलचल
सर्राफा बाजार में सोना और चांदी के दाम लगातार कम हो रहे हैं। कीमतों में आई इस गिरावट से ग्राहकों को बड़ी राहत मिल रही है।
HighLights
सोने और चांदी के दाम लगातार गिर रहे हैं।
कृषि जिंसों के भावों में मिलाजुला रुख दिखा।
गेहूं, मक्की, चावल के भावों में स्थिरता बनी।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। सर्राफा बाजारों में इन दिनों सोने और चांदी की चमक फीकी पड़ती नजर आ रही है। कीमती धातुओं के दाम लगातार लुढ़कते जा रहे हैं, जिससे बाजार में सुस्ती के साथ-साथ ग्राहकों के लिए खरीदारी का यह एक सुनहरा मौका साबित हो रहा है। पिछले कुछ सत्रों से जारी गिरावट के रुख के कारण निवेशकों और आम खरीदारों की नजरें लगातार बाजार के उतार-चढ़ाव पर टिकी हुई हैं।
दिसावरी मंडियों और जिंस बाजारों में इन दिनों अनाज, दालों, तेलों और कपास के कारोबार में मिलाजुला रुख देखने को मिल रहा है। खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा की प्रमुख मंडियों से प्राप्त ताजा आंकड़ों के अनुसार, गेहूं, मक्की और चावल के भावों में स्थिरता के साथ कारोबार जारी है, जबकि विभिन्न दालों और मसालों की कीमतों में स्थानीय मांग के आधार पर उतार-चढ़ाव बना हुआ है।
इसके अलावा, कपास और नरमा के भाव भी किसानों और व्यापारियों के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिससे कृषि जिंस बाजार में लगातार हलचल बनी हुई है।
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सोना और चांदी के नए रेट्स
|विवरण
|मूल्य (₹)
|सोना स्टैंडर्ड
|1,40,500
|सोना 24 कैरेट
|1,41,600
|सोना 22 कैरेट
|1,31,690
|गिन्नी
|1,07,330
|चांदी तेजाबी
|1,90,000
|सिक्का
|2,10,000
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दिसावरी मंडियां में भाव
|मंडी का नाम
|जिंस / वस्तु का नाम
|भाव (रुपये में)
|
खन्ना
|
राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट)
|
215
|
राइसब्रान (अखाद्य)
|
213
|
खल सरसों
|
3800 (प्रति क्विंटल)
|
डीओसी राइसब्रान (बैच सफेद / कंटीन्यूअस)
|
2000
|
सरसों (टन)
|
31000
|
सूरजमुखी (टन)
|
30000
|
गेहूं
|
2750 / 2800
|
आटा (50 किलो)
|
1550 / 1560
|
मैदा
|
1655 / 1660
|
चोकर (45 किग्रा)
|
1240
|
चोकर (30 किग्रा)
|
830
|
सूजी (50 किलो)
|
1680 / 1690
|
मक्की बिहार
|
3100 / 3125
|
लुधियाना
|
राजमां चित्रा
|
11600 / 14800
|
अरहर दाल
|
13500 / 14600
|
उड़द साबुत
|
11700 / 12900
|
उड़द धोया
|
12000 / 12500
|
उड़द छिलका
|
11600 / 13100
|
दाल मसूर
|
7500 / 11500
|
चना दाल
|
9100 / 9400
|
एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.)
|
3560
|
काबली चना
|
8700 / 13100
|
मूंग साबुत
|
9600 / 11000
|
मूंग धोया
|
10500 / 12800
|
चावल डीबी सेला
|
9800 / 9900
|
शरबती स्टीम
|
7600 / 7800
|
चावल 1121 सेला
|
10300 / 10400
|
तेल: बिनौला
|
15800
|
तेल: चावल
|
14000
|
तेल: सरसों
|
18900 / 19000
|
खल: सरसों
|
3850 / 3950
|
खल: बिनौला
|
4600 / 4700
|
डीओसी: मूंगफली
|
36500
|
जीरा
|
29000 / 34800
|
धनिया
|
18700 / 21600
|
हल्दी
|
25000 / 29000
|
केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी)
|
250 / 260
|
अमृतसर
|
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम
|
11500 / 11600
|
चावल: बासमती (1121 नं.) सेला
|
10400 / 10600
|
चावल: शरबती सेला
|
6700 / 6900
|
चावल: शरबती स्टीम
|
7700 / 7800
|
चावल: (1509) सेला
|
8400 / 8500
|
धान: शरबती
|
3600 / 3700
|
धान: बासमती 1121
|
5800 / 6000
|
धान: (1509)
|
4500 / 4600
|
धान: पीआर-11 चावल
|
6800 / 6900
|
देशी चना
|
8800 / 8900
|
चना दाल
|
9200 / 9500
|
गुड़ (देशी पंजाब)
|
5700 / 5800
|
शक्कर देशी
|
5550 / 5600
|
बूरा खांड
|
5600 / 5700
|
जालंधर
|
गेहूं दड़ा
|
2780 / 2800
|
चावल परमल कच्चा
|
4000 / 4100
|
चावल परमल सेला
|
3900 / 4000
|
मक्की बिहार
|
3100 / 3150
|
मक्की एमपी
|
2950 / 3000
|
दाल उड़द छिलका
|
11600 / 13000
|
चना देशी छना
|
9000 / 9100
|
दाल चना
|
9300 / 9500
|
काबली चना
|
9900 / 14000
|
राजमां चित्रा (पुणे)
|
11700 / 13500
|
राजमां चित्रा (चीन)
|
14300 / 14900
|
राजमां चित्रा (शर्मिली)
|
10300 / 10600
|
जीरा
|
28400 / 32500
|
धनिया
|
18000 / 23000
|
लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.)
|
17500 / 18500
|
लालमिर्च तेजा
|
26000 / 29800
|
हल्दी इरोड गठ्ठा
|
24900 / 25000
|
हल्दी निजामाबाद
|
26000 / 28300
|
काजू (320 नं.) (प्रति किलो)
|
1020 / 1040
|
काजू (210 नं.) (प्रति किलो)
|
1080 / 1120
|
काजू (240 नं.) (प्रति किलो)
|
1050 / 1060
|
काजू (180 नं.) (प्रति किलो)
|
1170 / 1180
|
मखाना (प्रति किलो)
|
825 / 1300
|
गोला (प्रति क्विंटल)
|
43000 / 48000
|
बठिंडा
|
रुई: जे-34 पंजाब (प्रति मन)
|
6650 / 6675
|
रुई: हरियाणा (प्रति मन)
|
6600 / 6630
|
रुई: राजस्थान (प्रति मन)
|
6650 / 6700
|
बिनौला
|
4500 / 4600
|
नरमा कपास नई
|
8600 / 9000
|
खल बिनौला (प्रति क्विं.)
|
4350 / 4400
|
सरसों खल (प्रति क्विं.)
|
3850 / 3950
|
गेहूं चोकर (29 किलो)
|
720
|
गेहूं चोकर (50 किलो)
|
1380