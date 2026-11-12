Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

Punjab Mandi Rates: सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट जारी, मंडियों में आटा-दाल के दामों में दिखी हलचल

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Thu, 12 Nov 2026 06:39 PM (IST)

सर्राफा बाजार में सोना और चांदी के दाम लगातार कम हो रहे हैं। कीमतों में आई इस गिरावट से ग्राहकों को बड़ी राहत मिल रही है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. सोने और चांदी के दाम लगातार गिर रहे हैं।

  2. कृषि जिंसों के भावों में मिलाजुला रुख दिखा।

  3. गेहूं, मक्की, चावल के भावों में स्थिरता बनी।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। सर्राफा बाजारों में इन दिनों सोने और चांदी की चमक फीकी पड़ती नजर आ रही है। कीमती धातुओं के दाम लगातार लुढ़कते जा रहे हैं, जिससे बाजार में सुस्ती के साथ-साथ ग्राहकों के लिए खरीदारी का यह एक सुनहरा मौका साबित हो रहा है। पिछले कुछ सत्रों से जारी गिरावट के रुख के कारण निवेशकों और आम खरीदारों की नजरें लगातार बाजार के उतार-चढ़ाव पर टिकी हुई हैं।

दिसावरी मंडियों और जिंस बाजारों में इन दिनों अनाज, दालों, तेलों और कपास के कारोबार में मिलाजुला रुख देखने को मिल रहा है। खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा की प्रमुख मंडियों से प्राप्त ताजा आंकड़ों के अनुसार, गेहूं, मक्की और चावल के भावों में स्थिरता के साथ कारोबार जारी है, जबकि विभिन्न दालों और मसालों की कीमतों में स्थानीय मांग के आधार पर उतार-चढ़ाव बना हुआ है।

इसके अलावा, कपास और नरमा के भाव भी किसानों और व्यापारियों के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिससे कृषि जिंस बाजार में लगातार हलचल बनी हुई है।

यह भी पढ़ें- पंजाब चुनाव 2027: AAP ने जारी की दूसरी लिस्ट, 31 उम्मीदवारों को मिला टिकट; किसे मिला कहां से मौका?

सोना और चांदी के नए रेट्स

विवरण मूल्य (₹)
सोना स्टैंडर्ड 1,40,500
सोना 24 कैरेट 1,41,600
सोना 22 कैरेट 1,31,690
गिन्नी 1,07,330
चांदी तेजाबी 1,90,000
सिक्का 2,10,000
 

यह भी पढ़ें- पंजाब चुनाव 2027: AAP की दूसरी सूची में बड़ा उलटफेर, कई विधायकों-पूर्व मंत्रियों के पत्ते साफ, जानें किनके कटे टिकट

दिसावरी मंडियां में भाव

मंडी का नाम जिंस / वस्तु का नाम भाव (रुपये में)
खन्ना
राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट)
215
 
राइसब्रान (अखाद्य)
213
 
खल सरसों
3800 (प्रति क्विंटल)
 
डीओसी राइसब्रान (बैच सफेद / कंटीन्यूअस)
2000
 
सरसों (टन)
31000
 
सूरजमुखी (टन)
30000
 
गेहूं
2750 / 2800
 
आटा (50 किलो)
1550 / 1560
 
मैदा
1655 / 1660
 
चोकर (45 किग्रा)
1240
 
चोकर (30 किग्रा)
830
 
सूजी (50 किलो)
1680 / 1690
 
मक्की बिहार
3100 / 3125
लुधियाना
राजमां चित्रा
11600 / 14800
 
अरहर दाल
13500 / 14600
 
उड़द साबुत
11700 / 12900
 
उड़द धोया
12000 / 12500
 
उड़द छिलका
11600 / 13100
 
दाल मसूर
7500 / 11500
 
चना दाल
9100 / 9400
 
एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.)
3560
 
काबली चना
8700 / 13100
 
मूंग साबुत
9600 / 11000
 
मूंग धोया
10500 / 12800
 
चावल डीबी सेला
9800 / 9900
 
शरबती स्टीम
7600 / 7800
 
चावल 1121 सेला
10300 / 10400
 
तेल: बिनौला
15800
 
तेल: चावल
14000
 
तेल: सरसों
18900 / 19000
 
खल: सरसों
3850 / 3950
 
खल: बिनौला
4600 / 4700
 
डीओसी: मूंगफली
36500
 
जीरा
29000 / 34800
 
धनिया
18700 / 21600
 
हल्दी
25000 / 29000
 
केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी)
250 / 260
अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम
11500 / 11600
 
चावल: बासमती (1121 नं.) सेला
10400 / 10600
 
चावल: शरबती सेला
6700 / 6900
 
चावल: शरबती स्टीम
7700 / 7800
 
चावल: (1509) सेला
8400 / 8500
 
धान: शरबती
3600 / 3700
 
धान: बासमती 1121
5800 / 6000
 
धान: (1509)
4500 / 4600
 
धान: पीआर-11 चावल
6800 / 6900
 
देशी चना
8800 / 8900
 
चना दाल
9200 / 9500
 
गुड़ (देशी पंजाब)
5700 / 5800
 
शक्कर देशी
5550 / 5600
 
बूरा खांड
5600 / 5700
जालंधर
गेहूं दड़ा
2780 / 2800
 
चावल परमल कच्चा
4000 / 4100
 
चावल परमल सेला
3900 / 4000
 
मक्की बिहार
3100 / 3150
 
मक्की एमपी
2950 / 3000
 
दाल उड़द छिलका
11600 / 13000
 
चना देशी छना
9000 / 9100
 
दाल चना
9300 / 9500
 
काबली चना
9900 / 14000
 
राजमां चित्रा (पुणे)
11700 / 13500
 
राजमां चित्रा (चीन)
14300 / 14900
 
राजमां चित्रा (शर्मिली)
10300 / 10600
 
जीरा
28400 / 32500
 
धनिया
18000 / 23000
 
लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.)
17500 / 18500
 
लालमिर्च तेजा
26000 / 29800
 
हल्दी इरोड गठ्ठा
24900 / 25000
 
हल्दी निजामाबाद
26000 / 28300
 
काजू (320 नं.) (प्रति किलो)
1020 / 1040
 
काजू (210 नं.) (प्रति किलो)
1080 / 1120
 
काजू (240 नं.) (प्रति किलो)
1050 / 1060
 
काजू (180 नं.) (प्रति किलो)
1170 / 1180
 
मखाना (प्रति किलो)
825 / 1300
 
गोला (प्रति क्विंटल)
43000 / 48000
बठिंडा
रुई: जे-34 पंजाब (प्रति मन)
6650 / 6675
 
रुई: हरियाणा (प्रति मन)
6600 / 6630
 
रुई: राजस्थान (प्रति मन)
6650 / 6700
 
बिनौला
4500 / 4600
 
नरमा कपास नई
8600 / 9000
 
खल बिनौला (प्रति क्विं.)
4350 / 4400
 
सरसों खल (प्रति क्विं.)
3850 / 3950
 
गेहूं चोकर (29 किलो)
720
 
गेहूं चोकर (50 किलो)
1380
 

यह भी पढ़ें- 5 की उम्र में सिर से उठा माता-पिता का साया, 13 में मोबाइल से सीखा AI; अब 8 देश के युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग दे रहा पंजाब का प्रभजोत

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।