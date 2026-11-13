'नहीं कटा टिकट, खुद चुनाव लड़ने से किया इनकार', AAP की दूसरी सूची जारी होने के बाद अनमोल गगन मान ने तोड़ी चुप्पी

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा 31 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की गई। जिसके बाद वे मंत्री और पूर्व मंत्री चर्चा में हैं, जिन्हें अभी तक मौका नहीं दिया गया। इस दौरान अनमोल गगन मान ने चुप्पी तोड़ी है।

उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर चुनाव न लड़ने के अपने फैसले को लेकर एक पोस्ट साझा की है। पोस्ट में अनमोल गगन मान ने लिखा- प्यारे पंजाब वासियों, मेरे चुप रहने के कारण मेरे चुनाव न लड़ने को लेकर काफी बयान दिए जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात आपके साथ साझा करूंगी। 5 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे मैंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। तीन दिन पहले भी अरविंद जी का फोन आया था कि क्या तेरा यही फैसला है कि तुझे चुनाव नहीं लड़ना? मैंने उनसे दोबारा भी वही बात कही। उन्होंने कहा कि तू लोगों को बता देना कि हमने तेरी टिकट नहीं काटा, यह तेरा अपना फैसला है।

अरविंद सर मेरे इस फैसले से खुश नहीं थे, यह मैं जानती हूं। पर यह फैसला मेरा अपना है। मेरी शुभकामनाएं पार्टी के साथ हैं। यह भी पढ़ें- टिकट कटने पर छलका AAP नेता जीएस मुल्तानी का दर्द, 16 नवंबर को बुलाई समर्थकों की बैठक; ले सकते हैं बड़ा राजनीतिक फैसला चुनाव न लड़ना मेरा फैसला उन्होंने स्पष्ट किया है कि चुनाव न लड़ने का फैसला उनका अपना है और पार्टी द्वारा उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया है। अनमोल गगन मान ने कहा कि उनकी चुप्पी ही चुनाव न लड़ने के फैसले के बारे में काफी कुछ बयां कर रही है, लेकिन वह एक बात पंजाब के लोगों के साथ साझा करना चाहती हैं।