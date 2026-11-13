टिकट कटने पर छलका AAP नेता जीएस मुल्तानी का दर्द, 16 नवंबर को बुलाई समर्थकों की बैठक; ले सकते हैं बड़ा राजनीतिक फैसला

जागरण संवाददाता, होशियारपुर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से जिला होशियारपुर के अंतर्गत आने वाली मुकेरियां विधानसभा सीट से सरबजीत सिंह साबी को टिकट दिए जाने के बाद पार्टी नेता जीएस मुल्तानी का दर्द छलक उठा है।

मुकेरियां सीट से टिकट के दावेदार रहे मुल्तानी ने टिकट किसी अन्य को दिए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए समर्थकों की बैठक बुला ली है। ऐसे में अब उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

16 नवंबर को बुलाई बैठक जीएस मुल्तानी ने अपने संदेश में कहा कि उन्होंने पिछले 11 वर्षों से तन-मन-धन से आम आदमी पार्टी की सेवा की और पार्टी को खड़ा करने के लिए पूरी मेहनत की। जब चुनाव लड़ने का मौका आया तो टिकट किसी अन्य को दे दी गई। उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया सहित विभिन्न सर्वेक्षणों में उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा था, इसके बावजूद पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया।

टिकट कटने के बाद मुल्तानी ने अब समर्थकों और क्षेत्र के लोगों की राय लेकर अगला कदम उठाने का फैसला किया है। उन्होंने सोमवार, 16 नवंबर को दोपहर 2 बजे पेपर मिल के नजदीक स्थित लॉट्स वैली पैलेस में बैठक बुलाई है।

मुल्तानी ने सभी समर्थकों, बहन-भाइयों और क्षेत्र के लोगों से बैठक में पहुंचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी से सलाह-मशविरा किया जाएगा और लोग जो फैसला करेंगे, उसी के अनुसार वह आगे की रणनीति तय करेंगे।