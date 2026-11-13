पूर्व डिप्टी डायरेक्टर प्रभदीप नत्थोवाल शिअद में शामिल, सुखबीर बादल ने रायकोट से घोषित किया प्रत्याशी

जागरण संवाददाता, लुधियाना। कुछ दिन पहले पंजाब पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से इस्तीफा देने वाले डिप्टी डायरेक्टर प्रभदीप सिंह नत्थोवाल ने अब शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए। पार्टी प्रधान सुखबीर बादल ने उन्हें एक जनसभा के दौरान पार्टी जॉइन करवाई है। पार्टी जॉइन करते ही उन्हें एक नई जिम्मेदारी भी सौप दी गई है।