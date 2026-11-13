होशियारपुर में मुख्यमंत्री नायब सैनी की हुंकार, नशे और अधूरे वादों पर पंजाब सरकार को घेरा

जागरण संवाददाता, दसूहा (होशियारपुर)। भाजपा की ओर से दसूहा में आयोजित कार्यक्रम में शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विशेष रूप से पहुंचे। इस दौरान भाजपा के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में उन्होंने पंजाब की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, नशे की समस्या और आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर जमकर निशाना साधा।

जनसभा को संबोधित करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब आज नशे समेत कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले जनता से बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन इनमें से एक भी वादा पूरी तरह पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब की भोली-भाली जनता अब सरकार की नीयत और कार्यशैली को पहचान चुकी है। यही वजह है कि प्रदेश में बदलाव की जमीन तैयार हो रही है।