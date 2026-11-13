पंजाब चुनाव 2027 के लिए भाजपा की पहली सूची जल्द, हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने जालंधर रैली में दिए संकेत

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब विधानसभा 2027 की चल रही तैयारियों के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार जालंधर पहुंचे। जहां उन्होंने एक जनसभा काे संबोधित किया। जालंधर में अपने संबोधन में सीएम सैनी ने कहा कि भाजपा जल्द ही अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी।

आप की दूसरी सूची पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ईमानदारी और बदलाव की उम्मीद में आप को वोट देने वाली जनता के साथ धोखा हुआ है। पार्टी ने फिर उन्हीं चेहरों को टिकट दिया है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं।