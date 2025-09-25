लुधियाना में बस्ती जोधेवाल की दुकान से IED बरामद, इलाके में फैली सनसनी

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के बस्ती जोधेवाल इलाके में एक बैग की दुकान से संदिग्ध थैले में इम्प्रूवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बरामद हुआ है। पुलिस इस थैले की बुधवार रात से जांच कर रही थी। इसके बाद गुरुवार दोपहर को इसके विस्फोटक होने की पुष्टि की। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपितो को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देंगे।