Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लुधियाना में बस्ती जोधेवाल की दुकान से IED बरामद, इलाके में फैली सनसनी

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 06:50 PM (IST)

    लुधियाना के बस्ती जोधेवाल इलाके में एक बैग की दुकान से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बरामद होने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा इस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    लुधियाना में बस्ती जोधेवाल की दुकान से IED बरामद (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के बस्ती जोधेवाल इलाके में एक बैग की दुकान से संदिग्ध थैले में इम्प्रूवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बरामद हुआ है। पुलिस इस थैले की बुधवार रात से जांच कर रही थी। इसके बाद गुरुवार दोपहर को इसके विस्फोटक होने की पुष्टि की। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपितो को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेकिन IED मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों को अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है। हालांकि 2 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पूरे मामले की जांच की जा रही है।