नए साल के पहले दिन श्री हरिमंदिर साहिब में मत्था टेकने उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, बारिश भी पस्त नहीं कर पाई हौसला
नव वर्ष के पहले दिन कड़ाके की ठंड और बारिश के बावजूद श्री हरिमंदिर साहिब में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। तड़के से लगी लंबी कतारों और “वाहेग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लुधियाना। नव वर्ष के पहले दिन अल सुबह श्री हरिमंदिर साहिब में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कड़ाके की ठंड और लगातार बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचे। तड़के से ही संगत की लंबी कतारें दिखाई दीं और पूरे परिसर में “वाहेगुरु” के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने नव वर्ष की शुरुआत गुरु घर में शीश नवाकर सुख-समृद्धि और शांति की अरदास के साथ की।
बारिश से हुई साल की शुरुआत
लुधियाना में नए साल की शुरुआत बारिश के साथ हुई। सुबह करीब तीन बजे से शुरू हुई बारिश लगातार जारी रही, जिससे ठंड में अचानक इजाफा हो गया। शहर के अलग-अलग इलाकों में तेज बारिश के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और लोग गर्म कपड़ों में दुबके नजर आए। मौसम विभाग ने पूरे दिन बारिश की संभावना जताई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
बारिश और ठंड के बावजूद नव वर्ष के मौके पर श्रद्धालुओं और आमजन में उत्साह बना रहा। एक ओर जहां गुरु घर में आस्था का सैलाब उमड़ा, वहीं दूसरी ओर मौसम के बदले मिजाज ने नए साल की सुबह को और भी यादगार बना दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।