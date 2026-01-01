नए साल के पहले दिन श्री हरिमंदिर साहिब में मत्था टेकने उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, बारिश भी पस्त नहीं कर पाई हौसला

जागरण संवाददाता, लुधियाना। नव वर्ष के पहले दिन अल सुबह श्री हरिमंदिर साहिब में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कड़ाके की ठंड और लगातार बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचे। तड़के से ही संगत की लंबी कतारें दिखाई दीं और पूरे परिसर में “वाहेगुरु” के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने नव वर्ष की शुरुआत गुरु घर में शीश नवाकर सुख-समृद्धि और शांति की अरदास के साथ की।

बारिश से हुई साल की शुरुआत लुधियाना में नए साल की शुरुआत बारिश के साथ हुई। सुबह करीब तीन बजे से शुरू हुई बारिश लगातार जारी रही, जिससे ठंड में अचानक इजाफा हो गया। शहर के अलग-अलग इलाकों में तेज बारिश के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और लोग गर्म कपड़ों में दुबके नजर आए। मौसम विभाग ने पूरे दिन बारिश की संभावना जताई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।