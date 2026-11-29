संवाद सहयोगी, जगराओं। पंजाब के मुखयमंत्री भगवंत सिंह मान ने जगराओं के निकट दाखा विधानसभा क्षेत्र के गांव हांस कलां में आयोजित ‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम में बड़ी संखया में मौजूद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व पर परिवारवाद का आरोप लगाया और अकाली दल व भाजपा के दोबारा हुए गठबंधन को सत्ता हासिल करने की कोशिश करार दिया।

इस मौके पर मुखयमंत्री ने गांव के विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायत को 51 लाख रुपये का चेक सौंपा। मुखयमंत्री ने व्यंग्य करते हुए कहा कि पिछले 70 वर्षों के दौरान पंजाब में अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस की राजनीति एक ही ‘पांच सूत्री कार्यक्रम’ के इर्द-गिर्द घूमती रही। उनके मुताबिक, इन दलों के नेताओं ने खुद को और अपने भाई, बेटे, भतीजे व जीजा को आगे बढ़ाने को प्राथमिकता दी और आम लोगों व जमीनी कार्यकर्ताओं की कद्र नहीं की।

मान ने आरोप लगाया कि तीनों दलों के कई नेता आपस में मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो नेता पहले कांग्रेस में थे, उनमें से कई आज भाजपा में पदों पर बैठे हैं। मान ने 8 दिसंबर को मोगा में प्रस्तावित अकाली-भाजपा रैली का जिक्र करते हुए कहा कि जो नेता कभी एक-दूसरे की तीखी आलोचना करते थे, वे अब एक ही मंच पर बैठे नजर आएंगे।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ जोडक़र उन्हें और उनके दलों को राजनीतिक रूप से कमजोर करती है। इस सिलसिले में उन्होंने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का उदाहरण दिया और रेलगाड़ी का जिक्र करते हुए व्यंग्य किया। उन्होंने कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिए जाने और बाद में एयर इंडिया की बिक्री का भी उल्लेख किया।

मान ने इस संदर्भ में तखत साहिबान, दिल्ली और हरियाणा की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड और पंजाब विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दे गिनाए। उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन के बाद अकाली दल ने इन मुद्दों पर अपना पुराना रुख छोड़ दिया है। मुखयमंत्री ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले करीब 700 किसानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि अकाली दल ने भाजपा के साथ समझौता करते वक्त उनकी कुर्बानियों को दरकिनार कर दिया।

उन्होंने 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय समारोहों में पंजाब की झांकी को जगह न मिलने का मुद्दा भी उठाया। नशे के मुद्दे पर मान ने व्यंग्य करते हुए कहा कि 8 दिसंबर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिक्रम सिंह मजीठिया समेत अकाली नेताओं के साथ मंच साझा कर पंजाब को नशामुक्त बनाने का दावा करेंगे।

खेतों तक खाल बनाकर और पाइप बिछाकर यह इस्तेमाल करीब 85 प्रतिशत तक पहुंचाया गया है। उनके मुताबिक, इससे फसलों की पैदावार बढ़ी और भूजल स्तर में भी सुधार हुआ। शिक्षा के बारे में मान ने कहा कि उनकी सरकार ने स्कूलों की हालत सुधारी, नए शिक्षकों की भर्ती की और शिक्षकों को विदेशों में प्रशिक्षण दिलाया।