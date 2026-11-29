जागरण संवाददाता, लुधियाना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि भाजपा और अकाली दल का गठबंधन कोई नया नहीं बल्कि पुराना गठबंधन है। दोनों दलों ने पंजाब की तरक्की, विकास, नशे के खात्मे और अमन-शांति को ध्यान में रखते हुए दोबारा हाथ मिलाया है। यह गठबंधन सत्ता हासिल करने के लिए नही बल्कि पंजाब को मौजूदा संकट से बाहर निकालने के उद्देश्य से किया गया है।

ढिल्लों रविवार को लुधियाना के हैब्बोवाल मलली रिसोर्ट में पीएम मोदी के मन की बात कार्यकर्ताओं व नेताओं के साथ देखा व सुना। उन्होंने कहा कि भाजपा आज भी नशे के खिलाफ है और आगे भी इसके विरुद्ध लड़ाई जारी रखेगी।‌ उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा नशे के खिलाफ रही है। पंजाब में अमन-शांति कायम करने और नशे के खात्मे के लिए दोनों दलों का साथ आना जरूरी था।