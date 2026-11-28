डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब में करीब 10 बड़े गैंगस्टर ऑपरेटर, 500 गैंगस्टर और उनके 750 से 1000 तक गुर्गों का नेटवर्क सक्रिय होने का दावा करते हुए कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने आरोप लगाया कि पंजाब में अपराध, नशा और गैंगस्टर बढ़ रहा है।

बाजवा अनुसार आम आदमी पार्टी व भाजपा की मिलीभगत ने राज्य को इस स्थिति में पहुंचाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगते हुए कहा कि साढ़े चार साल में पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह विफल रही है। शुक्रवार पंजाब कांग्रेस भवन में बातचीत के दौरान बाजवा ने सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार और नशा पहुंचने की घटनाओं पर चिंता जताई।

उन्होंने गुरदासपुर के हरदो छन्नी गांव में खेतों से चार हैंड ग्रेनेड, दो पिस्तौल और 60 कारतूस बरामद होने का हवाला देते हुए कहा कि पठानकोट से फाजिल्का तक करीब 550 किलोमीटर लंबी सीमा पर सुरक्षा के बावजूद हथियारों की तस्करी जारी है। उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री का एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाने का वादा अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ और केंद्रीय गृह मंत्री पंजाब में हथियारों व नशे की खेप रोकने में पूरी तरह विफल हैं।

बाजवा ने कहा कि फिरौती, धमकियों और गैंगस्टर गतिविधियों के कारण कारोबारी और आम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आप और भाजपा को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हुए नशे और अपराध के नेटवर्क को राजनीतिक संरक्षण मिलने के आरोप लगाए तथा सत्ता में आने पर कांग्रेस की ओर से गैंगस्टरवाद व नशे के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का दावा किया।

बाजवा ने लैंड पूलिंग नीति रद्द होने का श्रेय कांग्रेस के विरोध को देते हुए कहा कि इससे जनता की करीब सवा लाख करोड़ रुपये की संपत्ति बची। वहीं, माइनिंग से सालाना 20 हजार करोड़ रुपये सरकारी खजाने में लाने के केजरीवाल के दावे पर सवाल उठाते हुए बाजवा ने कहा कि करीब एक लाख करोड़ रुपये के खनन कारोबार के बावजूद सरकार को महज 1500 करोड़ रुपये मिलने का दावा है। बाकी पैसा कहां गया, इसकी जांच होनी चाहिए।