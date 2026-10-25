पंजाब में सोना 17 हजार और चांदी 60 हजार रुपये तक सस्ती, धनतेरस पर बाजार में बढ़ेगी रौनक!

मुनीश शर्मा, लुधियाना। त्योहारों की रौनक के बीच सोने-चांदी के नियंत्रित दाम ज्वेलरी बाजार के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आए हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार कीमतों में तेजी कम रहने और हाल के महीनों में आई गिरावट से ज्वेलर्स को फेस्टिव सीजन में बेहतर कारोबार की आस है। बाजार में ग्राहकों की इंक्वायरी बढ़ने लगी है और कारोबारियों को उम्मीद है कि इसका सकारात्मक असर धनतेरस की खरीदारी पर भी दिखाई देगा।

लाइटवेट ज्वेलरी के बढ़ते ट्रेंड के साथ चांदी के उपहार और सजावटी उत्पाद भी ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। कारोबारियों के मुताबिक सोने-चांदी की ऊंची कीमतों के कारण पिछले कुछ समय से खरीदारी को लेकर असमंजस में रहे ग्राहकों को अब राहत मिली है।

कीमतों में आई गिरावट से खरीदारी का बजट बनाने में आसानी हो रही है। ऐसे में त्योहारों पर गहने खरीदने के इच्छुक ग्राहक बाजार का रुख कर सकते हैं। ज्वेलर्स भी ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए नए डिजाइन और हल्के वजन के आभूषण उपलब्ध कराने की तैयारी में हैं।

इसी अवधि में चांदी की कीमत भी करीब 2.60 लाख रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर लगभग 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक आ गई है। यानी चांदी के भाव में करीब 60 हजार रुपये प्रति किलो की गिरावट आई है। कीमतों में इस बदलाव से उन ग्राहकों को खरीदारी का अवसर मिल सकता है, जो लंबे समय से बाजार में दाम कम होने का इंतजार कर रहे थे।