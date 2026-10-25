मुक्तसर की मंडियों में 2.17 लाख टन धान की आवक, खरीद 1.98 लाख टन; DC ने अधिकारियों को दिए तेजी लाने के निर्देश

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। जिले की अनाज मंडियों में धान की आवक और खरीद का सिलसिला जारी है। 24 अक्टूबर तक मंडियों में 2,17,817 मीट्रिक टन से अधिक धान पहुंच चुका है।

इसमें से विभिन्न सरकारी खरीद एजेंसियों ने 1,98,228 मीट्रिक टन धान की खरीद की है, जबकि अब तक 91,178.03 मीट्रिक टन धान की ही लिफ्टिंग हो पाई है। खरीद की तुलना में उठान का आंकड़ा कम होने से मंडियों में खरीदे गए धान की समय पर लिफ्टिंग सुनिश्चित करना अहम है।

डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पंचाल ने कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए खरीद, लिफ्टिंग और मंडियों में जरूरी प्रबंधों को सुचारु बनाए रखने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें और खरीद प्रक्रिया से जुड़े कार्य समय पर पूरे किए जाएं।