'स्लीपर बसों पर कार्रवाई को पंजाब तक सीमित बताना गलत', केवल ढिल्लों की तीर्थयात्रा योजना पर केजरीवाल को चुनौती

रोहित कुमार, चंडीगढ़। भाजपा के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने स्लीपर बसों पर कार्रवाई और तीर्थयात्रा योजना को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल इस मुद्दे पर झूठे दावे कर रहे हैं और पंजाब के बुजुर्ग तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं।

केवल सिंह ढिल्लों ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि स्लीपर बसों के खिलाफ मानवाधिकार आयोग की कार्रवाई केवल पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में ऐसी कार्रवाई हुई है। उन्होंने दावा किया कि एक साल में देशभर में 1000 बसों पर कार्रवाई की गई है।