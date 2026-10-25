बठिंडा में दीवारों पर लिखा 'चिट्टा ही चिट्टा', बेटे से परेशान मां बोली-  200 से 500 में मिलती है नशे की पुड़िया

जागरण संवाददाता, बठिंडा। पंजाब के बठिंडा जिले के अंतिम गांव डूमवाली की नर्सिंग कालोनी में नशे की समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा सामने आया है। शनिवार रात एक मकान की दीवार पर चिट्टा ही चिट्टा लिखकर इलाके में कथित तौर पर खुलेआम हो रही नशा तस्करी के खिलाफ रोष जताया गया। इस मामले में एक महिला ने आरोप लगाया कि कालोनी में हेरोइन की पुड़ियां 200, 300 और 500 रुपये में बेची जाती हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

कालोनी में रहने वाली महिला ने बताया कि उसका बेटा भी चिट्टे का सेवन करता है और वह नशे से प्रभावित परिवार की पीड़ा को अच्छी तरह समझती है। महिला के अनुसार, उसके बेटे ने दीवार पर चिट्टा ही चिट्टा इसलिए लिखा, क्योंकि उसके दावे के मुताबिक इलाके में नशा आसानी से उपलब्ध है।

महिला ने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोग भी नशा तस्करी में शामिल हैं और उन्होंने कथित तौर पर इससे संपत्ति बनाई है। उसने मांग की कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। महिला ने यह भी दावा किया कि 13-14 साल के छोटे बच्चे नशा बेचने और सेवन करने जैसी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं।

पुलिस कार्रवाई से पहले होती है सूचना लीक महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस कई बार इलाके में कार्रवाई करने पहुंचती है, लेकिन कुछ लोग कथित तौर पर नशा तस्करों को पहले ही छापेमारी की सूचना दे देते हैं। हालांकि, इस आरोप की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।