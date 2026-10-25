'नशा तस्करों का हो पूर्ण बहिष्कार', जत्थेदार ने परमिंदर झोटा के इंसाफ के लिए 28 अक्टूबर को अरदास का किया आह्वान
नशे के खिलाफ आवाज उठाते हुए जान गंवाने वाले युवा को न्याय दिलाने और युवाओं की सुरक्षा के लिए 28 ...और पढ़ें
HighLights
28 अक्टूबर को परमिंदर झोटा के लिए अरदास का आह्वान।
जत्थेदार ने पंजाब की जवानी को नशे से बचाने की अपील की।
नशा बेचने वालों का पूर्ण बहिष्कार करने पर जोर दिया।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में नशे के विरोध के दौरान शहीद हुए परमिंदर सिंह झोटा को इंसाफ दिलाने और पंजाब की जवानी की चढ़दी कला के लिए 28 अक्टूबर को देश-विदेश के गुरुद्वारा साहिबान में अरदास की जाएगी। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने समूचे गुरु खालसा पंथ से ये अपील की है।
जत्थेदार ने कहा कि इस दिन गुरुद्वारा साहिब में एकत्र होकर परमिंदर सिंह के स्वजन को इंसाफ मिलने और पंजाब के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए अरदास करें। जत्थेदार ने कहा कि नशे का प्रचलन घुन की तरह पंजाब की जवानी को खा रहा है। यदि सरकारों ने मेडिकल और सिंथेटिक नशे के नेटवर्क को नहीं तोड़ा तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
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गुरबाणी से जुड़कर नशा छोड़ सकते हैं युवा
ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने कहा कि नशे की समस्या विश्व स्तर पर फैली हुई है, लेकिन गुरु साहिबान ने सिखों को हर प्रकार के नशे से दूर रहने और गुरमत के अनुसार सच्चा व पवित्र जीवन जीने की शिक्षा दी है। नशे की दलदल में फंसे युवा श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबाणी से जुड़कर और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ नशा छोड़कर अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं।
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नशा बेचने वालों का पूर्ण बहिष्कार किया जाए
उन्होंने कहा कि सरकारों को नशे की गिरफ्त में आए युवाओं को बाहर निकालने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। समाज में नशा बेचने वालों का पूर्ण बहिष्कार किया जाना चाहिए और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने समाज के हर वर्ग से परमिंदर सिंह के स्वजन को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में अधिक से अधिक सहयोग देने की अपील की।
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