प्रधानमंत्री के ‘मन की बात’ में गूंजी पंजाब के जैतो के नव त्रिंजण की पहल, कपास और खादी को मिली राष्ट्रीय पहचान

जतिंदर कुमार, फरीदकोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में कृषि विरासत मिशन की पहल ‘नव त्रिंजण’ का विशेष उल्लेख किया। प्रधानमंत्री द्वारा इस पहल का जिक्र किए जाने से पंजाब के जैतो और आसपास के क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

देसी कपास की खेती से लेकर खादी वस्त्रों की बुनाई तक की पूरी प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाली यह पहल किसानों, कारीगरों और हथकरघे पर काम करने वाली महिलाओं की आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

उल्लेखनीय है कि रविवार को प्रधानमंत्री द्वारा ‘मन की बात’ में ‘नव त्रिंजण’ का उल्लेख किए जाने से देसी कपास, खादी, हथकरघा और पारंपरिक हस्तकला को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। यह पहल किसानों के लिए आजीविका के अतिरिक्त साधन विकसित करने, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली को प्रोत्साहित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

खादी बुनाई से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती कृषि विरासत मिशन की यह पहल देसी कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ हथकरघे पर कपड़ा बुनने वाली महिलाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार और आजीविका के अवसर भी उपलब्ध करा रही है।

देसी कपास से धागा तैयार करने और उससे खादी वस्त्र बुनने की परंपरा को आगे बढ़ाकर यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही पारंपरिक बुनाई कला को संरक्षित करने और इस हुनर को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।