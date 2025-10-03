क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल आज बनेंगी दुल्हन, लुधियाना से आएगी बरात, जानें कौन है दूल्हा

पंजाब के अमृतसर में क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा की शादी हो रही है बारात लुधियाना से रवाना हो चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी समारोह में शामिल होंगे। अभिषेक शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के कारण शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। कोमल शर्मा की शादी लुधियाना के व्यवसायी लविश ओबराय के साथ अमृतसर में होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

डिजिटल डेस्क, लुधियाना। पंजाब के अमृतसर में आज क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा की शादी है। बरात लुधियाना से अमृतसर के लिए रवाना हो गई है। इस समारोह में मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। हालांकि, बहन की शादी में अभिषेक शर्मा शामिल नहीं हो सकेंगे। इसकी वजह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली सीरीज है, जिसके लिए क्रिकेटर कानपुर रवाना हो गए हैं। बहन के शगुन में पहुंचे थे अभिषेक इससे पहले 30 सितंबर को कोमल शर्मा की शुगन रस्म में अभिषेक शर्मा पहुंचे थे। उनके साथ युवराज सिंह सहित कई खिलाड़ी मौजदू थे। यहां उन्होंने जमकर डांस किया और बहन को आशीर्वाद दिया। शगुन के बाद अभिषेक बहन को आशीर्वाद देकर कानपुर के लिए रवाना हो गए थे।

कहां होगी कोमल शर्मा की शादी? कोमल शर्मा की शादी लुधियाना के व्यवसायी कवलजीत सिंह ओबरॉय के बेटे लोविश ओबरॉय के साथ हो रही है। दोनों अमृतसर के एक गुरुद्वारे में पारंपरिक समारोहों के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंधेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। सुरक्षा को देखते हुए सिक्योरिटी के प्रबंध भी कड़े कर दिए गए हैं।

कौन हैं लोविश ओबरॉय? मिली जानकारी के अनुसार, लोविश ओबरॉय लुधियाना में मौजूद एक हौजरी व्यवसायी हैं। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। इसके साथ ही उन्हें घूमना और गोल्फ खेलना पसंद हैं। लोविश ओबरॉय सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं।