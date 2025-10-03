क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल आज बनेंगी दुल्हन, लुधियाना से आएगी बरात, जानें कौन है दूल्हा
पंजाब के अमृतसर में क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा की शादी हो रही है बारात लुधियाना से रवाना हो चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी समारोह में शामिल होंगे। अभिषेक शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के कारण शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। कोमल शर्मा की शादी लुधियाना के व्यवसायी लविश ओबराय के साथ अमृतसर में होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
डिजिटल डेस्क, लुधियाना। पंजाब के अमृतसर में आज क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा की शादी है। बरात लुधियाना से अमृतसर के लिए रवाना हो गई है। इस समारोह में मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे।
हालांकि, बहन की शादी में अभिषेक शर्मा शामिल नहीं हो सकेंगे। इसकी वजह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली सीरीज है, जिसके लिए क्रिकेटर कानपुर रवाना हो गए हैं।
बहन के शगुन में पहुंचे थे अभिषेक
इससे पहले 30 सितंबर को कोमल शर्मा की शुगन रस्म में अभिषेक शर्मा पहुंचे थे। उनके साथ युवराज सिंह सहित कई खिलाड़ी मौजदू थे। यहां उन्होंने जमकर डांस किया और बहन को आशीर्वाद दिया। शगुन के बाद अभिषेक बहन को आशीर्वाद देकर कानपुर के लिए रवाना हो गए थे।
कहां होगी कोमल शर्मा की शादी?
कोमल शर्मा की शादी लुधियाना के व्यवसायी कवलजीत सिंह ओबरॉय के बेटे लोविश ओबरॉय के साथ हो रही है। दोनों अमृतसर के एक गुरुद्वारे में पारंपरिक समारोहों के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंधेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। सुरक्षा को देखते हुए सिक्योरिटी के प्रबंध भी कड़े कर दिए गए हैं।
कौन हैं लोविश ओबरॉय?
मिली जानकारी के अनुसार, लोविश ओबरॉय लुधियाना में मौजूद एक हौजरी व्यवसायी हैं। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। इसके साथ ही उन्हें घूमना और गोल्फ खेलना पसंद हैं। लोविश ओबरॉय सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं।
(अमृतसर, क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल व लुधियाना के कारोबारी लवीश ओबेरॉय के आनंद कारज को लेकर मजीठा बाईपास स्थित गुरुद्वारा श्री चंद साहिब में चल रही तैयारियां। राघव शिकारपुरिया)
इंस्टाग्राम पर उनके 24 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हाल ही में उन्होंने शगुन रस्म से जुड़ी तस्वीरें भी साझा की थीं। बता दें कि लविश और कोमल काफी लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। 29 मई 2025 को दोनों की सगाई हिमाचल के शिमला में हुई थी और आज दोनों शादी के पवित्र रिश्ते में बंधने जा रहे हैं।
(समाचार एजेंसी पीटीआई और जागरण संवाददाता की रिपोर्ट के साथ)
यह भी पढ़ें- क्रिकेटर अभिषेक शर्मा नहीं हो पाएंगे बहन कोमल की शादी में शामिल, वजह जानकर आप भी कहेंगे- देशभक्त हो तो ऐसा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।