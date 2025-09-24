लुधियाना में केवल 150 रुपये के लिए कांग्रेस नेता के भाई की गोली मारकर हत्या, 3 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज

लुधियाना के साहनेवाल में शराब ठेके के पास अहाता चलाने वाले कांग्रेस नेता अमित की 150 रुपये के भुगतान को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमित के भाई प्रमोद ने उसे खून से लथपथ पाया और अस्पताल ले गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

जागरण संवाददाता, लुधियाना। साहनेवाल स्थित गांव नंदपुर में शराब ठेके के पास अहाता चलाने वाले जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव के 35 वर्षीय भाई अमित की सोमवार रात महज 150 रुपये के भुगतान को लेकर तीन ग्राहकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।

भाई अनुज कुमार ने बताया कि अमित ने जून महीने में शराब ठेके के पास अहाता शुरू किया था। उनका दूसरा भाई प्रमोद रात में अमित को काम से लेने आता था। सोमवार रात करीब 11 बजे जब प्रमोद अमित को लेने गया तो उसने तीन लोगों को बाइक पर भागते देखा। जैसे ही वह अहाते में पहुंचा तो उसने अमित को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा पाया और उसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अनुज ने बताया कि उन्होंने अमित के कर्मचारी से घटना के बारे में पूछा, जिसने बताया कि नशे में धुत तीन लोग अहाते में आए थे और खाना खाया। बिल करीब 100 से 150 रुपये का था, जिसे कर्मचारी ने तीनों के जाने से पहले चुकाने को कहा। इस पर आरोपितों ने कहा कि वे बिल नहीं देंगे।

बहस के दौरान अमित ने बीच-बचाव किया और पैसे मांगे। आरोपितों ने कुछ भी देने से इनकार कर दिया। जैसे ही अमित और तीनों के बीच बहस हुई तो एक आरोपित ने अमित के सीने में गोली मार दी। तीनों आरोपित हिंदी में बात कर रहे थे। वारदात के 10 मिनट बाद आरोपित दोबारा मौके पर आए थे। आरोपितों की बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी।