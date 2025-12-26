लुधियाना के माछीवाड़ा खाम गांव में क्रिसमस पर बवाल, अकाली दल समर्थकों ने बंद करवाया साउंड सिस्टम

संवाद सूत्र, श्री माछीवाड़ा साहिब। निकटवर्ती गांव माछीवाड़ा खाम में क्रिसमस के दिन साउंड सिस्टम बजाने का विरोध गांव वालों और विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा किया गया।

गांव के सरकारी स्कूल के मैदान में ईसाई समुदाय द्वारा क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा था, जिसमें ऊंची आवाज में साउंड सिस्टम बज रहा था।

इस दौरान शिरोमणि अकाली दल मान के समर्थक कुछ नौजवान और अन्य धार्मिक संगठनों के लोग वहां पहुंचे और साउंड सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हुए बंद करवा दिया।

विरोध करने वालों ने कहा कि शहीदी पंदरवाड़ा चल रहा है और इसी समय चार साहिबजादों और माता गुजर कौर जी की शहादत हुई थी, जिसके कारण पूरे राज्य में शोक मनाया जा रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम के लिए किसी पंचायत या सरकारी मंजूरी नहीं ली गई थी। शोक के इन दिनों में डीजे लगाकर और ढोल बजाकर भंगड़ा डालना अनुचित है।

सूचना मिलने पर थाना मुखी पवित्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को शांति से समझाया। अंततः, क्रिसमस मना रहे ईसाई समुदाय ने डीजे बंद कर दिया और केवल लंगर बांटकर कार्यक्रम समाप्त किया।

इस संबंध में डीएसपी तरलोचन सिंह ने बताया कि यह समारोह पंचायत की मंजूरी के बिना सरकारी स्थल पर मनाया जा रहा था, जिसके कारण यह कार्यक्रम बिना किसी विवाद के समाप्त कर दिया गया।