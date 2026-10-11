लुधियाना की स्टील फैक्ट्री में बड़ा हादसा! कर्मचारी के सिर पर गिरा लोहे का टुकड़ा, मौके पर दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के बुढ़ेवाल इलाके की एक स्टील फैक्ट्री में काम के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में एक वर्कर की मौत हो गई। मृतक की पहचान अमर यादव (35) के रूप में हुई है। काम करते समय अचानक लोहे का भारी टुकड़ा उसके सिर पर लग गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा है। वहीं, परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। अमर यादव के चचेरे भाई राम देश यादव ने बताया कि अमर परिवार का एकमात्र सहारा था।