LGBTQ सपोर्टर मैड संधू हत्या मामले में फिर गुजरात पहुंची पंजाब पुलिस, ATS के सहयोग से तीन आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर में पंजाबी इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर और LGBTQ सपोर्टर मधू सूदन उर्फ 'मैड संधू' की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस ने गुजरात एंटी-आतंकवादी दस्ता (ATS) और वलसाड पुलिस के सहयोग से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को पंजाब लाने की तैयारी की जा रही है।

ATS की ओर से जारी बयान के मुताबिक, पकड़े गए तीनों आरोपियों की पहचान हरसिमरनजीत सिंह उर्फ सिमू सिंग्गा, फतेह सिंह और अरमान सिंह के रूप में हुई है। इन्हें शनिवार को वलसाड जिले के वापी शहर से हिरासत में लिया गया।

पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने आरोपियों से जुड़ी अहम जानकारी गुजरात ATS के साथ साझा की थी। इसके बाद ATS और वलसाड एसओजी (SOG) ने मिलकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। पूछताछ के बाद पंजाब पुलिस की टीम शनिवार को वलसाड पहुंची और कानूनी प्रक्रिया के तहत तीनों आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिया।

अमृतसर में गोलियां मार किया था कत्ल मैड संधू की 3 अक्टूबर को पंजाब के अमृतसर में लोहारका रोड इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक, लोहारका रोड पर मैड संधू कार वाशिंग सेंटर पर अपनी गाड़ी धुलवाने आए थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो नकाबपोश हमलावरों ने उन पर फायरिंग की। अपराध करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।