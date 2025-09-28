दिन में तेज धूप तो रात में तापमान में आएगी गिरावट, पंजाब में 3 अक्टूबर तक कुछ ऐसा रहेगा मौसम का हाल

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब में शनिवार को मौसम गर्म रहा। कई जिलों में दिनभर तेज धूप खिली रही। जिसके चलते दिन का तापमान अधिकांश जिलों में 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया।

जबकि मानसा में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार तीन अक्तूबर तक पंजाब में मौसम साफ रहेगा। दिन में तेज धूप खिलेगी, लेकिन रात में तापमान में गिरावट आएगी।

रात का तापमान गिरकर 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। चार अक्तूबर को मौसम में बदलाव आने की संभावना है। कुछ जिलों में बादल छाएं रह सकते हैं, जबकि कुछ जगहों पर बूंदाबांदी की संभावना है।