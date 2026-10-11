पंजाब की मतदाता सूची में बड़ी चूक का दावा! शहीद-ए-आजम भगत सिंह की तस्वीर सामने आने पर भड़के राजा वड़िंग

डिजिटल डेस्क, लुधियाना। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने मतदाता सूचियों में गड़बड़ी का दावा पेश किया है। राजा वड़िंग ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से एक बेहद चौंकाने वाला मामला उजागर किया है। राजा वडिंग का दावा है कि ये गड़बड़ी लुधियाना ईस्ट के बूथ नंबर 38 पर सीरियल नंबर 422 की मतदाता सूची में सामने आई है।

वडिंग ने अपनी पोस्ट में लिखा- बस यही देखना बाकी रह गया था…! लुधियाना ईस्ट की मतदाता सूची में शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह जी की तस्वीर एक मतदाता के नाम के सामने लगा दी गई है। बूथ नंबर 38 पर सीरियल नंबर 422 के सामने यह तस्वीर लगी होने का दावा किया जा रहा है। इससे पहले हरियाणा की मतदाता सूची में भी तस्वीरों को लेकर गड़बड़ियों के मामले सामने आए थे। अब पंजाब में ऐसी चूक का दावा चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। चुनाव आयोग जवाब दे! मतदाता सूचियों में ऐसी गलतियाँ कैसे हो रही हैं? इनकी जाँच कौन करेगा और जवाबदेही किसकी तय होगी? चुनाव आयोग इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाए और तथ्यों को सार्वजनिक करे। लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता और चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यह भी पढ़ें- ताजपोशी के बाद एक्शन में परगट सिंह! बोले- पंजाब में तानाशाही के खिलाफ जारी रहेगा संघर्ष