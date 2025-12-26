कपूरथला: युवक की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, कपूरथला। थाना फतूढींगा के गांव बाघूवाल में बुधवार शाम को युवक खेत में काम करने उपरांत घर लौटा। अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे जालंधर के निजी अस्पताल ले गए। जहां पर डयूटी डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना फतूढींगा की अस्पताल की सूचना पर शव को कब्जे में ले लिया।

मृतक की पहचान 22 वर्षीय राजविंदर सिंह पुत्र चरण सिंह निवासी गांव बाघूवाल के रुप में हुई है। थाना फतूढींगा के एएसआइ ने बताया कि उन्हें जालंधर के निजी अस्पताल से सूचना मिली कि एक युवक को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। जांच की गई, तो वह मृत पाया गया।