कपूरथला: युवक की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस
कपूरथला के फतूढींगा थाना क्षेत्र के गांव बाघूवाल में बुधवार शाम को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 22 वर्षीय राजविंदर सिंह खेत में काम ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, कपूरथला। थाना फतूढींगा के गांव बाघूवाल में बुधवार शाम को युवक खेत में काम करने उपरांत घर लौटा। अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे जालंधर के निजी अस्पताल ले गए। जहां पर डयूटी डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना फतूढींगा की अस्पताल की सूचना पर शव को कब्जे में ले लिया।
मृतक की पहचान 22 वर्षीय राजविंदर सिंह पुत्र चरण सिंह निवासी गांव बाघूवाल के रुप में हुई है। थाना फतूढींगा के एएसआइ ने बताया कि उन्हें जालंधर के निजी अस्पताल से सूचना मिली कि एक युवक को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। जांच की गई, तो वह मृत पाया गया।
मृतक की पत्नी 21 वर्षीय नवदीप कौर ने बताया कि उसका पति खेत मजदूर है। बुधवार रात काम से लौटा। वह खाना लेकर कमरे में गई, तो उसका पति फर्श पर गिरा पड़ा था। अस्पताल में डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजनों के हवाले कर दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।