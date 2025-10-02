Language
    पंजाब: भगवान वाल्मीकि का पोस्टर फाड़ने पर भड़का विवाद, सड़कों पर उतरा वाल्मीकि समुदाय; BJP ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 06:10 PM (IST)

    कपूरथला में सैनिक स्कूल के पास भगवान वाल्मीकि जी के पोस्टर को फाड़ने पर वाल्मीकि समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। डीसी चौक पर सड़क जाम कर नारेबाजी की गई। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम हटा लिया। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।

    कपूरथला में भगवान वाल्मीकि के पोस्टर की बेअदबी पर वाल्मीकि समुदाय का प्रदर्शन।

    जागरण संवाददाता, कपूरथला। गुरुवार को त्योहार वाले दिन शाम को सैनिक स्कूल लगा भगवान वाल्मीकि जी का पोस्टर ब्लेड से किसी ने फाड़कर फेंक दिया। इसकी सूचना मिलते ही वाल्मीकि समदाय के लोग भड़क उठे और इकट्ठे होकर डीसी चौक कपूरथला में चारों रोड जाम करके नारेबाजी शुरू कर दिया।

    इस प्रदर्शन की सूचना मिलते ही डीएसपी दीपकरण सिंह, थाना सिटी कपूरथला के एसएचओ अमनदीप नाहर, ट्रैफिक इंचार्ज एसआई दर्शन सिंह व पीसीआर टीमें मौके पर पहुंच गई। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के आश्वासन पर 15 मिनट के बाद जमा हटा दिया गया।

    कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशन ट्रस्ट के जिला प्रधान चरणजीत हंस, भगवान वाल्मीकि नौजवान सभा के प्रधान कोमल सहोता, गौरव कुमार, साबी लंकेश व अन्य ने बताया कि सैनिक स्कूल के बाहर भगवान वाल्मीकि जी के प्रकाशोत्सव से संबंधित बैनर लगा हुआ था। जिसे शाम को किसी शरारती तत्व ने ब्लेड की मदद से फाड़कर फेंक दिया। इसकी सूचना मिलते ही वह तुरंत मौके पर पहुंचे। जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची।

    इस पर धीरे-धीरे वाल्मीकि समुदाय के लोग एकजुट होने लगे। वाल्मीकि समुदाय के लोगों की सलाह से उन्होंने तुरंत डीसी चौक के चारों रोड जाम कर दिए और कार्रवाई के लिए नारेबाजी शुरू कर दी। उधर, प्रदर्शन की सूचना मिलते ही डीएसपी, थाना सिटी एसएचओ पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों के त्योहार के मद्देनजर धरना हटाने के लिए समझाने लगे, लेकिन वह कार्रवाई पर अड़े रहे।

    थाना सिटी के एसएचओ इंस्पेक्टर अमनदीप नाहर ने बताया कि सैनिक स्कूल के बाहर चार पोस्टर फाड़े गए। थाना सिटी में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। प्रदर्शनकारियों को त्याेहार के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। जिसके बाद उन्होंने धरना हटा दिया।

    वरिष्ठ भाजपा नेता ने की कड़े शब्दों में निंदा

    वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व पार्षद चेतन सूरी ने दशहरा पर्व पर धार्मिक भाईचारा को बिगाड़ने की कोशिश की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि इस मामले में शहर का वर्ग वाल्मीकि समुदाय के साथ खड़ा है। इस तरह की हरकत कतई बर्दाश्त के बाहर है।

    उन्होंने पुलिस प्रशासन से उचित कार्रवाई के साथ-साथ आरोपी को ऐसी सजा देने की अपील की, जिससे भविष्य में कोई ऐसी हरकत न कर सके।