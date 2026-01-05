Punjab News: ट्रेवल एजेंट ने रिश्तेदार को भी नहीं छोड़ा, अमेरिका की बजाय पहुंचा दिया जेल; 7 महीने बाद भारत डिपोर्ट

जागरण संवाददाता, सुल्तानपुर लोधी (कपूरथला)। ट्रेवल एजेंट साढ़ू ने अपने रिश्तेदार को भी नहीं बख्शा। अमेरिका की सीधी फ्लाइट करवाने की बजाय जेल पहुंचा दिया। जहां सात माह बाद उसे भारत डिपोर्ट कर दिया गया और 47.65 लाख रुपये भी ठग लिये।

ट्रेवल एजेंट ने मैक्सिको से पीड़ित जबरन बॉर्डर पार करवा दिया, जहां अमेरिकन पुलिस ने उसे दबोच लिया और जेल में डाल दिया। थाना सुल्तानपुर लोधी की पुलिस ने दो ट्रेवल एजेंट के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

एसएसपी कपूरथला गौरव तूरा को दी शिकायत में जगतार सिंह निवासी गांव जैनपुर ने बताया कि उसका रिश्तेदारी में साढ़ू जोगा सिंह निवासी गांव मसीतां विदेश भेजने का काम करता है। जोगा सिंह ने उसे बताया कि वह उसे सीधी फ्लाइट से अमेरिका भेज सकता है।

यदि वह जाना चाहता है तो बता दें। इस पर जुलाई 2024 में उसने जोगा सिंह से 50 लाख रुपये बात तय कर ली और उसने पैसा वीजा लगने के बाद लेने की बात कही और उसका पासपोर्ट ले लिया।

कुछ दिनों बाद जोगा सिंह ने उसे वीजा की कॉपी दिखाई और 5 सितंबर 2024 से उसने अलग-अलग तारीखों में जोगा सिंह और जगजीत सिंह भुल्लर निवासी जालंधर को 47.65 लाख रुपये की रकम दी। रकम लेने के बाद 12 सितंबर 2024 को जोगा सिंह ने उसकी दिल्ली से फ्रांस के लिए फ्लाइट करवा दी। जगतार सिंह ने फ्रांस से आगे की फ्लाइट स्पेन और स्पेन से आगे इसल्वाडोर की करवा दी।