Punjab News: ट्रेवल एजेंट ने रिश्तेदार को भी नहीं छोड़ा, अमेरिका की बजाय पहुंचा दिया जेल; 7 महीने बाद भारत डिपोर्ट
एक ट्रैवल एजेंट साढ़ू ने अपने रिश्तेदार जगतार सिंह को अमेरिका भेजने का झांसा देकर 47.65 लाख रुपये ठग लिए। सीधी फ्लाइट का वादा कर उसे मैक्सिको सीमा से ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सुल्तानपुर लोधी (कपूरथला)। ट्रेवल एजेंट साढ़ू ने अपने रिश्तेदार को भी नहीं बख्शा। अमेरिका की सीधी फ्लाइट करवाने की बजाय जेल पहुंचा दिया। जहां सात माह बाद उसे भारत डिपोर्ट कर दिया गया और 47.65 लाख रुपये भी ठग लिये।
ट्रेवल एजेंट ने मैक्सिको से पीड़ित जबरन बॉर्डर पार करवा दिया, जहां अमेरिकन पुलिस ने उसे दबोच लिया और जेल में डाल दिया। थाना सुल्तानपुर लोधी की पुलिस ने दो ट्रेवल एजेंट के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
एसएसपी कपूरथला गौरव तूरा को दी शिकायत में जगतार सिंह निवासी गांव जैनपुर ने बताया कि उसका रिश्तेदारी में साढ़ू जोगा सिंह निवासी गांव मसीतां विदेश भेजने का काम करता है। जोगा सिंह ने उसे बताया कि वह उसे सीधी फ्लाइट से अमेरिका भेज सकता है।
यदि वह जाना चाहता है तो बता दें। इस पर जुलाई 2024 में उसने जोगा सिंह से 50 लाख रुपये बात तय कर ली और उसने पैसा वीजा लगने के बाद लेने की बात कही और उसका पासपोर्ट ले लिया।
कुछ दिनों बाद जोगा सिंह ने उसे वीजा की कॉपी दिखाई और 5 सितंबर 2024 से उसने अलग-अलग तारीखों में जोगा सिंह और जगजीत सिंह भुल्लर निवासी जालंधर को 47.65 लाख रुपये की रकम दी। रकम लेने के बाद 12 सितंबर 2024 को जोगा सिंह ने उसकी दिल्ली से फ्रांस के लिए फ्लाइट करवा दी। जगतार सिंह ने फ्रांस से आगे की फ्लाइट स्पेन और स्पेन से आगे इसल्वाडोर की करवा दी।
जब जगतार सिंह इसल्वाडोर पहुंचा तो उसने उससे 1000 डॉलर ले लिये। इसके बाद उसे गाड़ी में बिठाकर ग्वाटेमाला शहर के बाहर उतार दिया। यहां पहले से मौजूद एक आदमी उसे तीन घंटे पैदल चलवाया और फिर एक बड़ी गाड़ी मंगवा ली, जिसमें पहले से 60-70 आदमी मौजूद थे। गाड़ी चालक ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया। जहां वह करीब 15 दिन जंगल में ही भटकता रहा।
अब उसे पता चल गया था कि उसका सांढू जोगा सिंह उसे गलत ढंग से अमेरिका भेज रहा है। जगतार सिंह ने बताया कि अभी वह ग्वाटेमाला के जंगल में ही था कि उस समय यूएसए का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन गया और उसने सख्ती कर दी।
इस पर उसने जोगा सिंह से कहा कि अब सख्ती हो गई है, इसलिए उसे वापस भारत भेज दे, लेकिन उसने डोंकरों के जरिये उसे मैक्सिको के माध्यम से अमेरिका में एंटर करवाने लगे तो वहां पर बार्डर क्रास करते समय अमेरिकन पुलिस ने उसे दबोच लिया।
जहां पुलिस ने उसे पकड़कर कैंप(जेल) में डाल दिया, जहां सात माह परेशान होने के बाद उसे 18 जुलाई 2025 को अमेरिका से भारत डिपोर्ट कर दिया गया।
भारत आने पर जब उसने जोगा सिंह से रकम वापस मांगी तो पहले वह बहाने बनाता रहा, फिर टालमटोल करते हुए रकम देने से साफ इंकार कर दिया और उल्टा उसे धमकाने लग पड़ा। इस पर एसएसपी ने डीए लीगल की सलाह के बाद थाना सुल्तानपुर लोधी के केस दर्ज करने की संस्तुति दी।
जिसके आधार पर थाना सुल्तानपुर लोधी में जोगा सिंह व जगजीत सिंह भुल्लर के खिलाफ बीएनएस-13 व पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट 2014 के तहत केस दर्ज कर लिया। अभी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।
