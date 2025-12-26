कपूरथला: पेड़ से टकराई तेज रफ्तार थार, युवक की मौत; तीन घायल
फगवाड़ा-जंडियाला रोड पर दरवेश पिंड के पास थार गाड़ी पेड़ से टकराकर पलटने से एक युवक की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। मृतक की पहचान दलजीत सिंह के रूप मे ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, फगवाड़ा। फगवाड़ा जंडियाला रोड पर देर रात दरवेश पिंड के समीप तेज रफ्तार थार एक पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे में थार सवार युवक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान दलजीत सिंह निवासी गांव महिमा जिला जालंधर के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार 108 एंबुलेंस की टीम को रात करीब 1:30 बजे सूचना मिली के दरवेश पिंड के निकट थार गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है और उसमें चार लोग सवार हैं। घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया जहां पर एक युवक दलजीत निवासी गांव महिमा जिला जालंधर को डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया जबकि तीन अन्य गंभीर युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद निजी अस्पताल में रेफर कर दिया।
एंबुलेंस टीम के सदस्य ने बताया कि उन्हें थार गाड़ी में से चार लाख रुपये व अन्य कीमती सामान मिला जो कि उन्होंने सिविल अस्पताल फगवाड़ा में पुलिस व अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में मृतक के परिजन राम आसरा को सौंप दिया।
सिविल अस्पताल में मृतक के स्वजन राम आसरा ने बताया कि हादसे के दौरान थार गाड़ी में उसका बेटा, भतीजा व दो अन्य युवक सवार थे जो फगवाड़ा स्थित इंडो कैनेडियन के दफ्तर जा रहे थे। रास्ते में दरवेश पिंड के निकट उनकी थार एक पेड़ से टकराकर पलट गई और दुर्घटना का शिकार हो गई। राम आसरा ने बताया कि दुर्घटना में घायल युवक पंडोरी जागीर व मालियां गांव के थे जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उन्होंने बताया कि एंबुलेंस स्टाफ ने ईमानदारी दिखाते हुए चार लाख रुपये व कीमती सामान उन्हें सौंपे है।
