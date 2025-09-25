बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने सुल्तानपुर लोधी पहुंचे हरजिंदर सिंह धामी, 38 हजार लीटर डीजल और गेहूं के बीज की मदद का एलान

एसजीपीसी अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने सुल्तानपुर लोधी के बाढ़ प्रभावित गांवों में लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बाढ़ सरकारों की अक्षमता का नतीजा है। एसजीपीसी बाढ़ पीड़ितों को मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है और तटबंधों को मजबूत करने के लिए 38 हजार लीटर डीजल देगी। इसके अलावा किसानों को गेहूं की बिजाई के लिए बीज भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

संवाद सहयोगी, कपूरथला। एसजीपीसी अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने गुरुद्वारा श्री बेर साहिब में सुल्तानपुर लोधी के बाढ़ प्रभावित गांवों के प्रमुख लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि बाढ़ कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि सरकारों की अक्षमता का नतीजा है। अगर समय रहते डैमों से थोड़ा-थोड़ा पानी छोड़ा जाता तो पंजाब में इतनी तबाही नहीं होती।

सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है और लोगों को सरकारी काम खुद करने पड़ रहे हैं। एडवोकेट धामी ने कहा कि तटबंधों को मजबूत करने का काम सरकारों को करना था, लेकिन अफसोस की बात है कि इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। लोग अपने गांवों की सुरक्षा के लिए खुद ही तटबंधों को भरने का काम कर रहे हैं।

आज बाढ़ प्रभावित गांवों के जिम्मेदार व्यक्तियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं और जरूरतों के बारे में उनके विचार जाने। अध्यक्ष एडवोकेट धामी ने कहा कि एसजीपीसी बाढ़ प्रभावित लोगों को हरसंभव मदद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि संगत की मांग के अनुसार सुल्तानपुर लोधी के विभिन्न तटबंधों को मजबूत करने के लिए काम कर रही संगत को 38 हजार लीटर डीजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

आज मौके पर आठ हजार लीटर डीजल उपलब्ध कराया गया। आहली कलां तटबंध का क्षेत्र सबसे बड़ा है, जिसके लिए मांग के अनुसार 20 हजार लीटर डीजल की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार, बाऊपुर, धुनधा, चकवाला, सागरां आदि गांवों के तटबंधों के लिए भी डीजल उपलब्ध करवाया गया। उन्होंने कहा कि शिरोमणि कमेटी ने सरकारों से किसानों को दिए जाने वाले डीजल पर टैक्स हटाने की मांग की थी, लेकिन सरकारों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

एडवोकेट धामी ने कहा कि शिरोमणि कमेटी किसानों को गेहूं की बिजाई के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। गेहूं की खेती के लिए लगभग एक लाख एकड़ जमीन पर किसानों को बीज उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी।

प्रभावित क्षेत्रों के गुरुद्वारा साहिबों को भी 50-50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। एसजीपीसी अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी और सदस्य आाहली कलां बांध पर भी गए और चल रहे कार्यों की जानकारी ली तथा ट्रैक्टरों के लिए डीजल उपलब्ध कराया।