कपूरथला में लूट का आरोपी पेशी के दौरान अदालत से फरार, पुलिस को चकमा देकर भागा

संवाद सूत्र, फगवाड़ा (कपूरथला)। लूट और लड़ाई-झगड़े के मामले में गिरफ्तार आरोपित बीते शुक्रवार को अदालत में पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया।

रविवार को तीन दिन बाद भी पुलिस आरोपित को गिरफ्तार नहीं कर सकी। जानकारी के अनुसार 30 अगस्त को प्रभु नाथ वर्मा निवासी फगवाड़ा व उसके साथी से मारपीट करके कुछ युवक सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए थे।