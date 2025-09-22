Language
    कपूरथला में लूट का आरोपी पेशी के दौरान अदालत से फरार, पुलिस को चकमा देकर भागा

    By harnek Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 12:50 PM (IST)

    कपूरथला में लूट और मारपीट के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति अदालत में पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घटना के तीन दिन बाद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। 30 अगस्त को प्रभु नाथ वर्मा और उसके साथी से सोने के आभूषण लूटे गए थे जिसके बाद पुलिस ने बलड और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

    लूट के मामले में गिरफ्तार आरोपित पेशी के दौरान अदालत से फरार।

    संवाद सूत्र, फगवाड़ा (कपूरथला)। लूट और लड़ाई-झगड़े के मामले में गिरफ्तार आरोपित बीते शुक्रवार को अदालत में पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया।

    रविवार को तीन दिन बाद भी पुलिस आरोपित को गिरफ्तार नहीं कर सकी। जानकारी के अनुसार 30 अगस्त को प्रभु नाथ वर्मा निवासी फगवाड़ा व उसके साथी से मारपीट करके कुछ युवक सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए थे।

    थाना सिटी पुलिस ने मारपीट का लूट के इस मामले में गांव खोथड़ां निवासी बलड व दो अन्य साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।

    थाना सिटी पुलिस के एएसआई जसवंत सिंह दो दिन पहले जब आरोपित बलड को स्थानीय अदालत में पेश करने लेकर गए तो पेशी के दौरान वह पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया।