'मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित, 2027 में पंजाब में BJP सरकार...', कपूरथला में रवनीत बिट्टू का बड़ा दावा

केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 में पंजाब में भाजपा सरकार बनेगी। सुल्तानपुर लोधी में राहत सामग्री वितरण के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पंजाब में भी विकास करने को उत्सुक है। उन्होंने अंडरब्रिज की समस्या का समाधान करने और बंदे भारत ट्रेन चलाने का भी आश्वासन दिया।

अरविंद पाठक, सुल्तानपुर लोधी। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में देश सुरक्षित है और यूपी-हरियाणा व अन्य राज्यों की तरह 2027 में पंजाब में भी भाजपा की सरकार बनाकर एक नया इतिहास रचा जाएगा। ये शब्द केंद्रीय रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने पंजाब दौरे के दौरान सभी पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करने से पहले सुल्तानपुर लोधी की नई अनाज मंडी में हलका प्रभारी राकेश नीटू के विशेष निमंत्रण पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।

इससे पहले केंद्रीय रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आज दोपहर सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन पहुंचे। जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने कहा कि जैसा कि सभी जानते हैं उनका परिवार कांग्रेसी पृष्ठभूमि से है।

लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे केंद्र में मंत्री बनाकर न केवल भाजपा में बल्कि पूरे पंजाब में बड़ा सम्मान और आदर दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी साहब जो केंद्र में देश और दुनिया में विकास कार्य कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि वह पंजाब में भी हो और हम सभी को इसका स्वाद चखने को मिले। उन्होंने कहा कि वह तीन बार कांग्रेस पार्टी से सांसद रहे।

लेकिन हर बार वह लोकसभा में मोदी साहब के खिलाफ नारे लगाते थे और घर लौट जाते थे। उन्होंने कहा कि हमने पंजाब में झाड़ू की सरकार बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। हम इसकी कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने मुख्यमंत्री भगवंत मान को विधानसभा में बात करते देखा और जब वह दिल्ली के गृह मंत्री अमित शाह से मिले और वह सभी बातों को मानने का आश्वासन देने की कह रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने रेलवे के दोनों तरफ बनाए गए अंडर ब्रिज की लोगों की समस्या के बारे में बात करते हुए कहा कि वह कल दिल्ली जाकर रेलवे अधिकारियों से मिलेंगे और इन दोनों अंडर ब्रिज की पानी निकासी की समस्या को जल्द से जल्द हल करने के आदेश जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन अंडर ब्रिज पर शेड भी बनाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि मुझे राइस मिलर एसोसिएशन, आढ़ती एसोसिएशन से भी पता चला है कि सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन पर गुड स्पेशल का लंबे समय से बंद होना मुख्य समस्या है। इस समस्या का भी जल्द ही समाधान हो जाएगा। क्योंकि इससे जहां आपको फायदा होगा।वहीं रेलवे को भी काफी फायदा होगा और रेलवे की आय बढ़ेगी।

इस मौके पंजाब के पूर्व मंत्री स्वर्गीय गुलजार सिंह के पुत्र कंवलनैन सिंह केनी के अनुरोध पर उन्होंने आश्वासन दिया कि पवित्र शहर से बंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग को लेकर कहा कि ईश्वर ने चाहा तो पंजाब में एक ट्रेन नहीं बल्कि कई और ट्रेनें चलेंगी और मेरा पूरा ध्यान यहीं है और वह पंजाब में सुपर फास्ट ट्रेनों की कमी नहीं होने देंगे।

उन्होंने कहा कि रेलवे के पास धन की कोई कमी नहीं है और वह अन्य सभी जरूरी कार्यों को पूरा करने का पूरा आश्वासन देते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अब तक 1209 गांवों में राहत कार्य किया है। जिसमें लगभग 39 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया गया है और 105 मंडलों में राहत सामग्री पहुंचाई गई है।

14 जिलों को भी कवर किया गया है और 300 से अधिक राहत ट्रकों द्वारा 31 हजार परिवारों तक सामान भी पहुंचाया गया है। और दूसरे चरण में एक लाख 35 हजार परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य है। जिसमें अन्य सामानों के अलावा मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे।

इससे पहले पवित्र नगरी सुल्तानपुर लोधी पहुंचने पर भाजपा नेता राकेश नीटू ने केंद्रीय मंत्री बिट्टू का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि आज हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि आज पंजाब से हमारा कोई मंत्री पहली बार केंद्र से हमारे पास पहुंचा है। पंजाब को अच्छी तरह समझने वालों ने कहा कि मोदी साहब पंजाब में आई बाढ़ को लेकर काफी चिंतित हैं और पिछले दिनों कई मंत्री इस क्षेत्र में आ चुके हैं।

इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री बिटू ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री बेर साहिब माथा टेकने भी गए यह उन्हें सन्मानित भी किया गया। मंडल अध्यक्ष भाजपा डॉ. राकेश पुरी, किसान विंग नेता चतर सिंह जोसन ने मंत्री बिट्टू को दुशाल देकर सम्मानित किया।