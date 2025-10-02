भुलत्थ में पंजाबी गायक सुरिंदर सिंह बाकरपुरी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, बेटी बोलीं- 'गांव वालों से परेशान... '
भुलत्थ के गांव बाकरपुर में पंजाबी गायक सुरिंदर सिंह बाकरपुरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनकी बेटी के अनुसार वह गांव के कुछ लोगों से परेशान थे। सुबह तीन बजे उनका शव खेतों की ओर लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, कपूरथला। सब-डिवीजन भुलत्थ के गांव बाकरपुर निवासी पंजाबी गायक सुरिंदर सिंह बाकरपुरी ने फंदा लगाकर जान दे दी। सिंगर गांव के कुछ लोगों से परेशान था। मृतक की बेटी बलविंदर कौर ने बताया कि मेरे पिता सुरिंदर सिंह को पिछले कुछ महीनों से गांव के कुछ लोग हमेशा परेशान करते थे और गुरुवार की सुबह करीब तीन बजे उसकी मां ने देखा कि वह अपने बिस्तर पर नहीं हैं।
उन्होंने इधर-उधर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। जब वह छत पर गईं तो देखा कि उनका शव बाहर खेतों की तरफ लटका हुआ था। इस दौरान भुलत्थ पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कपूरथला के शवगृह में रखवा दिया।
थाना भुलत्थ के एसएचओ रणजीत सिंह ने बताया कि उनके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बताया जा रहा है कि मृतक सिंगर फौज से रिटायर था और उसकी काफी भजन और देशभक्ति के गीतों की कैसेट भी आ चुकी हैं। वहीं मृतक का पुत्र विदेश रहता है।
