    पंजाबी गायक मनकीरत औलख पहुंचे कपूरथला, अपने जन्मदिन पर गुरुद्वारा श्री बेर साहिब में टेका मत्था

    By harnek Singh Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:20 PM (IST)

    गायक मनकीरत औलख ने अपने जन्मदिन पर गुरुद्वारा श्री बेर साहिब में मत्था टेका और राजवीर जवंदा के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। उन्होंने ट्रैक्टरों की सेवा की और संतों के कार्यों की सराहना की। औलख ने कहा कि उनकी टीम पंजाब के साथ हमेशा खड़ी रहेगी और सेवा करती रहेगी। संत बाबा हाकम सिंह ने औलख के कार्यों की सराहना की।

    कपूरथला-पंजाबी गायक मनकीरत औलख ने अपने जन्मदिन पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री बेर साहिब में मत्था टेका

    संवाद सहयोगी, सुल्तानपुर लोधी। पंजाब के प्रसिद्ध गायक मनकीरत औलख अपने जन्मदिन पर सुल्तानपुर लोधी स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री बेर साहिब में मत्था टेकने पहुंचे। जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उनके साथ महान संत बाबा हाकम सिंह सरहाली साहिब वाले भी मौजूद थे।

    इस अवसर पर उन्होंने गुरुद्वारा श्री बेर साहिब में मत्था टेका और पंजाबी गायक राजवीर जवंदा के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी की। इसके बाद वे बेरी साहिब और भोरा साहिब के दर्शन भी किये। गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधक भाई अवतार सिंह और हेड ग्रंथी सतनाम सिंह ने पंजाबी गायक मनकीरत औलख और संत बाबा हाकम सिंह को सिरोपा और गुरुद्वारा श्री बेर साहिब की एक सुंदर तस्वीर भेंट करके सम्मानित किया।

    प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पंजाबी गायक मनकीरत औलख ने कहा कि इस पावन धरती पर आकर मुझे बहुत शांति मिली है, उन्होंने कहा कि इस अवसर पर मैंने अपने भाई राजवीर जवंदा के स्वास्थ्य के लिए भी गुरु नानक पातशाह के चरणों में अरदास की है और उन्होंने सभी से कहा कि पंजाबी गायक राजवीर जवंदा जहां भी हों उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें।

    उन्होंने आगे कहा कि इस बार मेरी टीम 21 ट्रैक्टरों की सेवा कर रही थी। यह सेवा सिमरन हुंदल, रूपा सुहाना के सहयोग से की जा रही है। जिसमें मेरे बड़े भाई ऐंटी धुग्गा ने 10 ट्रैक्टरों की सेवा की। उन्होंने कहा कि अब तक हमारी टीम 41 ट्रैक्टरों की सेवा कर चुकी है, जिसमें से आज 10 ट्रैक्टर महापुरुष संत बाबा सुखा सिंह सरहाली साहिब को दिए जाएंगे और 10 ट्रैक्टर उन किसानों को दिए जाएंगे। जिन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है।

    उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान संत महापुरुष संत बाबा सुखा सिंह सरहाली साहिब वाले और संत बाबा हाकम सिंह पहले दिन से ही सुल्तानपुर लोधी हलके और तरनतारन हलके में बांध निर्माण और अन्य सेवाएं कर रहे हैं, जिसमें संत महापुरुष जितनी जरूरत होगी उतने ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करेंगे और छोटे किसानों की जमीनों को समतल भी करेंगे।  इससे पहले 10 ट्रैक्टर बाबा सतनाम सिंह जी को और 10 ट्रैक्टर ग्लोबल सिख संगठन को दिए जा चुके हैं।

    उन्होंने कहा कि अगर आज पंजाब में संत महापुरुष न होते तो सब कुछ खत्म हो जाता, यह संत महापुरुष की भक्ति और सेवा ही है, जिसके कारण आज पंजाब अपनी सामान्य राह पर लौट रहा है। मनकीरत औलख ने कहा कि हम हमेशा पंजाब के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम पंजाब के बेटे हैं। पंजाब कभी दबेगा नहीं, पंजाब ने हमेशा बहुत कुछ सहा है। इससे पहले पंजाब ने 47 और 88 को भी अपनी छाती पर ढोया है।

    उन्होंने महान संतों द्वारा की जा रही सेवा की सराहना की। उन्होंने कहा कि पंजाब उन्नत तकनीक वाला राज्य है, जो देश में कहीं भी आपदा आने पर सबसे आगे खड़ा रहता है। पूरे संचार में पगड़ी का स्थान बहुत बड़ा है। उन्होंने गोल्डन हट द्वारा की जा रही सेवाओं की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने सेवा के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट रखा था, लेकिन गुरु नानक पातशाह की कृपा से अब कोई हिसाब नहीं है और यह सेवा हमारी ओर से निरंतर जारी रहेगी।

    इस अवसर पर संत बाबा हाकम सिंह ने पंजाबी गायक मनकीरत औलख का धन्यवाद किया और कहा कि उनके द्वारा ट्रैक्टरों की की गई सेवा बहुत सराहनीय है। सब डिवीजन सुल्तानपुर लोधी के डीएसपी हरगुरदेव सिंह, अतिरिक्त प्रबंधक भाई चैचल सिंह, अतिरिक्त प्रबंधक भाई गुरप्रीत सिंह, पूर्व सचिव महिंदर सिंह आहली, हेड ग्रंथी सतनाम सिंह, सुखजिंदर सिंह भगतपुर, हरप्रीत सिंह, सरवन सिंह चक्क आदि मौजूद रहे।